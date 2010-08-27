محتوی دروس دانشگاه هنر بازنگری می شوند/ حل مشکل پراکندگی دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کشن فلاح سرپرست جدید دانشگاه هنر در مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشگاه هنر با اشاره به نامگذاری سال جدید با نام سال "همت مضاعف و کار مضاعف" از سوی مقام معظم رهبری گفت: امیدواریم با تلاش و کار مضاعف به نقطه ای برسیم که دانشگاه هنر ارکان اصلی فرهنگ و هنر کشور محسوب شود.

سرپرست دانشگاه هنر گفت: باید تلاش کنیم با همکاری وزارت علوم و دانشگاهیان دانشجویانی را تربیت کنیم که موجب سربلندی نظام مقدس اسلامی باشند و در این راه به همت و عزم جدی همه اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه نیازمندیم.

وی اولین اقدام مهم خود را بازنگری در محتوی دروس و منابع علمی مورد استفاده دانشجویان ذکر کرد تا ضمن تناسب با رشد علمی کشور از معنویت و عمق بیشتری برخوردار باشند.

کشن فلاح با اشاره به برخی برنامه های خود برای مدیریت دانشگاه گفت: حل مشکل پراکنده بودن قسمت های مختلف دانشگاه در تهران و کرج، کمبود فضای مناسب و نیز رفع مشکلات ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر با توجه به شرایط خاص این رشته ها از مهمترین این برنامه ها است.

همچنین دکتر غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات دکتر ایزدی در مدت تصدی ریاست دانشگاه هنر گفت: امیدوارم تغییرات صورت گرفته تواناییهای جدیدی را به عرصه فعالیت بیاورد تا شاهد توسعه در زمینه های مختلف علمی آموزشی در این دانشگاه باشیم.

وی با اشاره به عزم دولتهای نهم و دهم در اهتمام و تلاش در عرصه فرهنگی افزود: آنچه از دانشگاههای هنر که تعداد اندکی نیز هستند انتظار می رود این است که به عنوان پرچمدار بخش محتوایی به بخشهای فرهنگی و تربیتی کشور کمک کنند و با ارائه راههای عملی نشان دهند که چگونه می شود دانشگاههای هنر سرآمد دانشگاههای دیگر کشور شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با اشاره به اینکه برنامه های دولت دهم توجه همزمان به اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان است، افزود: در گذشته محور برنامه ها عمدتاً دانشجویان بودند اما اکنون همه این اقشار مورد توجه هستند انجام کارهای فرهنگی به همت و فعالت مضاعف نیازمند است و انتظار داریم دانشگاه هنر نیز برای این سه قشر دانشگاهی کار فرهنگی متوازن انجام دهد.

دکتر خواجه سروی ضمن اشاره به اینکه ما به دنبال هنر متعالی و متعهد در کشور هستیم گفت: مهمترین انتظار از رئیس جدید دانشگاه هنر تقویت تعامل بین اساتید، دانشجویان و کارکنان است. همچنین باید تمهیداتی اتخاذ شود تا از امکانات موجود بیشتر بهرمند شویم و از فضای تعامل و همکاری خوبی که ایجاد شده است برای پیشرفت و رشد دانشگاه بیشترین استفاده را بکنیم.

وی توجه ویژه به اعضای هیئت علمی که زحمات بیشتری در رشته های هنر متقبل می شوند را از دیگر موارد مورد انتظار از رئیس جدید دانشگاه هنر ذکر کرد.