ایران راهگشای دستیابی کشورهای خاورمیانه به فناوری هسته ای است

به گزارش خبرنگر مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های امروز نماز جمعه کرج ضمن توصیه نمازگزاران روزه دار به تقوای الهی افزود: اگر ایران به توان دستیابی به فناوری هسته ای نمی رسید امروز کشورهایی چون اردن و عربستان در این مسیر گام بر نمی داشتند به همین دلیل کشورهای خاورمیانه باید شاکر ایران و نظام اسلامی حاکم در آن باشند.

خطیب نماز جمعه کرج با یادآوری افتتاح نیروگاه هسته ای بوشهر پس از 30 سال تلاش و زحمت به مشکلات موجود در این راه اشاره و تاکید کرد: افتتاح این نیروگاه و قرارگرفتن کشور در چرخه تولید برق هسته ای و انرژی صلح آمیز هسته ای پس از مشکلات فراوان از جمله تحریمها کار بسیار بزرگی بود.

این مسئول رسیدن ایران به تکنولوژی هسته ای به عنوان اولین کشور خاورمیانه و نیز تامین اورانیوم غنی شده را توسط تحقیقات داخلی دانشگاهی افتخاری بزرگ برای جهان اسلام دانست.

کازرونی در خصوص تفکر و شگرد آمریکا و اسرائیل در مسیر هسته ای ایران بیان داشت: این کشورها در طول این مدت سعی داشتند با توان بالا کشورهای خاورمیانه و اسلامی را از داشتن تکنولوژی هسته ای دور کنند تا از این طریق قدرت نفوذ خود را حفظ کنند.

وی با یادآوری گفته های رایس وزیر سابق خارجه آمریکا تصریح کرد: این مسئول در دوران مسئولیت خود، ایران را از داشتن نیروگاه هسته ای منع می کرد با این دلیل که ایران تنها باید از انرژی نفت استفاده کند و این امر نشان می دهد همه عزم و جزمشان بر این اصل بوده است که نگذارند ایران به موفقیت دست یابد.

نماینده ولی فقیه در کرج گفت: این در حالیست که امروز وزیر امور خارجه آمریکا و برخی مسئولان سخن رایس را تکرار نمی کنند بلکه رسیدن به این موفقیت و تولید برق هسته ای را به عنوان الگوی صحیح انرژی هسته ای صلح آمیز برای دیگر کشورها می دانند.

وی تاکید کرد: اسرائیل خود می داند که توان مقابله با ایران را ندارد.

خطیب نماز جمعه کرج ادامه داد: دشمنان با عمق دادن به تحریم می خواهند ملت ایران را به زانو درآورند در صورتی که آنها قدرت ایران را نیازموده اند.

وی با یادآوری نزدیک شدن به راهپیمایی روز بزرگ قدس حضور حداکثری مردم در این راهپیمایی را نشان از آمادگی ملت ایران در مقابل دشمنان دانست و افزود: فرزندان انقلابی ملت ایران ، سپاه، ارتش و بسیج مسلح به ایمان دست هر متجاوزگری را که به سوی کشور دراز شود قطع می کنند.

کازرونی با بیان آثار مثبت ذکر خداوند گفت: در بسیاری از یادها بردن نام کسی و ذکر خوبی های وی برای مذکور شرافت است اما تنها موجودی که در عالم وجود یاد و ذکرش برای ذاکر شرافت است خداوند متعال است و هر چه انسان بیشتر حمدش کند با یاد خدا عظمت بیشتری پیدا می کند.