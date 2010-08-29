مصرف کم مایعات منجر به افت فشار خون می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت اعلام کرد: یبوست، سوء هاضمه و نفخ و افت فشارخون از جمله مشکلات عدم توجه به نکات بهداشتی روزه‌داری در ماه رمضان است.

کاهش مصرف آب و غذاهای حاوی فیبر (میوه و سبزی) و مصرف زیاد غذاهای تصفیه شده مثل نان‌های تهیه شده از آرد سفید (نان لواش و فانتزی) باعث بروز یبوست در افراد می‌شود.

این گزارش حاکی است راه جلوگیری از این عارضه مصرف میوه‌ها و سبزیها و آب به مقدار کافی، پرهیز از مصرف بیش از حد نانهای لواش و فانتزی و استفاده از نانهای سبوس‌دار همچون سنگک و جو است.

مصرف زیاد غذاهای چرب، سرخ‌کردنی و ادویه ‌دار، غذاهایی مانند تخم‌مرغ، کلم، عدس، نوشابه‌های قندی گازدار مثل کولاها نیز منجر به بروز نفخ و سوء هاضمه در افراد روزه‌دار می‌شود که می‌توان برای پرهیز از این بیماری، مصرف آب را جایگزین نوشابه‌های گازدار کرده و از خوردن غذاهای چرب دوری کرد.

دفتر آموزش و ارتقاء سلامت وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد: تعریق زیاد بدن، ضعف، کاهش انرژی، سرگیجه، رنگ پریدگی و حالت غش که ممکن است هنگام بعدازظهر در ماه رمضان اتفاق بیفتد علائم افت فشارخون است.

بنابراین گزارش، علت اصلی بروز این علائم، مصرف کم مایعات و املاح است و راه جلوگیری از این عارضه علاوه بر خنک نگه داشتن فرد، افزایش مصرف مایعات و نمک به اندازه لازم و کافی است.