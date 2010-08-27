باید برای گسترش دایره مخلصین تلاش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری در هفته های این هفته نماز جمعه قم با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار گروهی از دانشجویان اظهار داشت: در این دیدار یکی از دانشجویان سئوالی مطرح کرد که بعضی ها دانشجویان را به وحدت و بعضی ها ما را به خالص سازی دعوت می کنند ما در این زمینه چکار کنیم؟ مقام معظم رهبری فرمودند: من هر دو را قبول دارم اما هر کدام باید بر اساس شرایط خودش باشد و نه اینکه به خاطر خالص سازی دست از وحدت برداریم و برای وحدت خالص سازی را کنار نگذاریم.

امام جمعه قم اسلام ناب محمدی ، قانون اساسی و خط امام و رهبری بودن را از اصول اولیه انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: مقام معظم رهبری همچنین به این نکته اشاره کردند که وحدت باید بر مبنای معیار و اصول باشد و هر کس به هر اندازه این اصول را قبول دارد به همان اندازه متصل و متحد با ماست.

حسینی بوشهری تصریح کرد: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب با حرکتهای تند نمی شود در جامعه خالص سازی ایجاد کرد و اسلام به ما اجازه نمی دهد که از این طریق کار خالص سازی را انجام دهیم.

وی ادامه داد: ماموریت پیامبر مکرم اسلام این نبود که انسانهای دارای ایمان درجه یک را در کنار خود نگه دارد بلکه ایشان افراد متوسط الایمان و ضعیف الایمان را راهنمایی می کردند.

پرهیز از بیان سخنان بی جهت

امام جمعه قم با تاکید بر پرهیز از بیان سخنان بی جهت از سوی برخی افراد یادآور شد: کسی بی جهت سخنی نگوید که نظام ما از نظر اعتقادی دچار چالش شود و کسی رفتاری از خود نشان ندهد که دنیا به ما بگوید نظام ما دچار آسیب های فراوانی شده است.

نقد عملکرد دولت بر اساس شاخصه های اسلامی باشد

حسینی بوشهری به فرا رسیدن هفته دولت اشاره کرد و با گرامیداشت یاد شهیدان باهنر و رجایی اظهار داشت: این دو بزرگوار الگوهای رفتاری و عملی بودند و همه دولت های ما باید از رفتار این دو شهید تاسی کنند.

وی به شاخصه های دولت اسلامی اشاره کرد و گفت: اگر در هفته دولت می خواهیم دولت را به صورت دلسوزانه و خیرخواهانه مورد نقد قرار دهیم باید بر اساس شاخصه های اسلامی باشد.

امام جمعه قم اضافه کرد: عدالت خواهی ، عدالت گستری ، فساد ستیزی، سلامت اقتصادی و اخلاقی در بدنه دولت ، افتخار کردن به اسلام و نظام ، مردمی بودن در دریای غرور نغلتیدن، پرهیز از اسراف و در کنار شجاعت، خردگرا بودن از جمله شاخصه های دولت اسلامی است.

حسینی بوشهری همچنین پاسخگو بودن در کنار مسئولیت پذیری، سعه صدر داشتن و تحمل سخن مخالف را شنیدن، اهتمام به علم، شایسته سالاری در انتخاب کارگزاران ، نظارت بر عملکرد مدیران ، قانون گرایی ، دفاع قاطعانه برای احقاق حقوق ملت حتی در سطح جهان و انس با خدا را از دیگر شاخصه های دولت اسلامی برشمرد و یادآور شد: خوشبختانه شرایط کشور به گونه ای است که تلاش براین است که دولتمردان به این سمت حرکت کنند از این رو رسانه های جمعی و دلسوزان نظام باید دولت را در رسیدن به این شاخصه ها کمک کنند و به موقع تذکر دهند.

وی پیشرفت های نظام جمهوری اسلامی را برای جهانیان خیره کننده دانست و اظهار داشت: ملت و دولت های ما در طول پیروزی انقلاب اسلامی به موفقیت های زیادی دست پیدا کردند و اکنون نام و آوازه ایران اسلامی در دنیا مطرح است.

امام جمعه قم وظیفه ملت و دولت را در ارتقا جایگاه نظام مهم ارزیابی کرد و گفت: باید دولتمردان را کمک کنیم تا بتوانند در مقابل جنگ رسانه ای ، سیاسی و تبلیغاتی که دشمن به راه انداخته است پیروز و موفق شویم.

اگر فرمان امام صادر نمی شد فلسطین فراموش می شد

جمعه قم به روز قدس اشاره کرد و یادآور شد: از آغاز پیرزوی انقلاب بین دو جریان نظام اسلامی و استکبار جهانی منازعه وجود داشت و دارد اما آنچه باعث شد اسرائیل باقی بماند حمایت های آمریکا و برخی دولت های غربی و متاسفانه منافقانی در جهان اسلام بود.

حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: امروز به فضل الهی شاهد افول این رژیم هستیم آنها یک روز شعار از نیل تا فرات را سر می دادند اما امروز تمام تلاش اسرائیل برای حفظ موجودیت خویش است.

وی با بیان اینکه وضعیت این رژیم در دنیا هر روز بدتر می شود خاطرنشان کرد: جهان امروز از مسیحیت تا یهودی ها و کشورهای اسلامی در جای جای جهان اقدامات اسرائیل را محکوم می کنند.

امام جمعه قم گفت: امروز شورای امنیت و سازمان ملل دچار آبروریزی شده اند. آنها از یک سو ما را محکوم می کنند و از سوی دیگر به جنایت های اسرائیل درست مریزاد می گویند و در قبال حمله اسرائیل به کاروان آزادی جز سکوت ننگین و شرم آور اقدامی انجام نداده اند.

حسینی بوشهری ایستادگی در مقاومت ملت فلسطین و همچنین اقدام دولت ها ، ملت ها و وجدانهای بیدار در سراسر دنیا را دو عامل مهم برای پیروزی فلسطین عنوان کرد و یادآور شد: حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس یکی از جلوه های بیداری ملت های جهان است.

وی ادامه داد: اگر این فرمان امام صادر نمی شد فلسطین رو به کهنه شدن می رفت و گروههای سازش وارد می شدند و داستان را تمام می کردند ولی با حضور عظیم ملت ایران در راهپیمایی روز قدس می توانیم به دنیا پیام بدهیم که امروز شما با کاروان آزادی بیدار شدید اما ما با رهنمودهای امام خمینی بیدار بودیم.

ابراز همدردی با سیل زدگان پاکستان

امام جمعه قم ضمن ابراز همدردی با سیل زدگان پاکستان اظهار داشت: خبرهای ناگواری از پاکستان به گوش می رسد که مردم این کشور آواره و بی پناه هستند و غیر از خدا تکیه گاهی جز ملت ایران ندارند.

حسینی بوشهری رهبر معظم انقلاب در این راستا دستورات مهمی صادر فرمودند و مراجع بزرگوار نیز حضور معناداری پیدا کردند و امیدواریم مردم هم به سهم خود در این کار خیرخواهانه مشارکت داشته باشند.