انتخاب "سفیر پاندا" از میان 17 هزار داوطلب!

به گزارش خبرگزاری مهر، این 6 پست در چارچوب "پروژه پاندا" که از سوی مرکز تحقیقات پانداها در "چنگدو" واقع در جنوب غربی چین و سازمان جهانی حفاظت از حیات وحش سازماندهی شده است ارائه می شوند.

برندگان این رقابت می توانند به مدت یک ماه در محیط طبیعی پانداها در کوهستانهای اطراف چنگدو، مرکز استان سیچوان به مطالعه درباره این حیوانات دوست داشتنی بپردازند.

به گفته برگزارکنندگان این رقابت بین المللی، تاکنون 17 هزار و 122 نفر درخواست شرکت در این رقابت را داده اند. این نامزدها از تمام کشورهای دنیا به ویژه چین، هلند، آفریقای جنوبی و ژاپن خواهان شرکت در این رقابت هستند.

گروه کارشناسان "پروژه پاندا" 12 فینالیست را برای معرفی 6 برنده نهایی انتخاب می کنند. نتایج این رقابت پایان ماه سپتامبر اعلام خواهد شد. ثبت نام برای رسیدن به پانداها بر روی سایت pandahome تا 6 سپتامبر ادامه خواهد داشت.

براساس گزارش لاستمپا، در حال حاضر هزار و 600 پاندا در تمام دنیا زندگی می کنند که از این تعداد 300 پاندا در اسارت هستند.

هزاران جوان علاقه مند فیلمهای خود را به سایت برگزارکننده این رقابت ارسال کرده اند. برای مثال یک دختر بلژیکی در فیلم خود اظهار داشته است: "من عاشق حیوانات و یک دوستدار محیط زیست هستم. نمی خواهم که پانداها برای همیشه نابود شوند. بنابراین به من این امکان را بدهید که از آنها مراقبت کنم."

یک جوان آمریکایی نیز در فیلم خود گفته است: "می خواهم سفیر جدید پانداها باشم. می خواهم به این مخلوفات شگفت انگیز کمک کنم."

یک معلم آمریکایی نیز اظهار داشته است: "می خواهم این امکان را داشته باشم که به شاگردانم که می خواهند به نجات زمین کمک کنند مراقبت از این حیوانات را آموزش دهم. می خواهم یاد بگیرم و بعد آموخته های خود را به دیگران انتقال دهم."