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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۴۰

راه اندازی سرویس تلفن اینترنتی گوگل / با گوگل ارزان تماس بگیرید

راه اندازی سرویس تلفن اینترنتی گوگل / با گوگل ارزان تماس بگیرید

گوگل از این پس به کاربران جی- میل سرویس جدیدی را ارائه می دهد که از طریق آن می توان با تلفنهای ثابت و همراه تماس تماس ارزان گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین موتور جستجوگر دنیا سرویس تلفن از راه اینترنت (وویپ) را به کاربران پست الکترونیک خود ارائه می دهد.

در حال حاضر این سرویس تنها به کاربران آمریکایی به صورت رایگان ارائه می شود و کاربران سایر کشورها با پرداخت تعرفه های بسیار ارزان می توانند تماس تلفنی از راه اینترنتی برقرار کنند.

گوگل در اطلاعیه ای رسمی توضیح داد: "تاکنون برای تماس از طریق رایانه لازم بود که هر دو طرف مکالمه به جی- میل متصل باشند اما از آنجا که مردم نمی توانند تمام روز خود را در مقابل رایانه بگذارند ما فکر کردیم که شاید بهتر باشد از طریق جی- میل مستقیما به تلفن طرف دیگر مکالمه تماس گرفته شود."

براساس گزارش کامیپوتروورد، این سرویس که به طور جدی اسکایپ (ارائه دهنده خدمات چت، ویدویو کنفرانس و تماس از راه اینترنت) را به رقابت فرا می خواند تعرفه های بسیار ارزانی را ارائه می کند.

برای مثال تعرفه تماس در انگلیس یا فرانسه به یک تلفن ثابت تنها دو سنت دلار در دقیقه است و تماس از خارج به یک تلفن همراه در پاریس تنها 15 سنت در دقیقه هزینه خواهد داشت.

گوگل خاطرنشان کرد که این سرویس را ظرف چند ماه آینده در سایر کشورهای دنیا نیز راه اندازی خواهد کرد.

کد مطلب 1141191

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