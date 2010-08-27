خدمات دولت باید برای مردم بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، آیت الله حبیب الله مهمان نواز در آیین عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد افزود: دولتهای قبل از پیروزی انقلاب جنایات و خیانتهای زیادی به مردم کرده اند واین برای کسانی که از آن زمان خاطراتی به یاد دارند به خوبی مشهود است.

وی یاد وخاطره شهیدان رجایی وباهنر از مبلغان و منبریان خواست تا تفاوتها واختلاف بسیار محسوس خدماتی که این دولت با دولتهای پیش از انقلاب را برای جوانان و نسل امروزی روشن بیان کنند.



مردم استغفار کنند

وی گفت: برای درک و فیض بیشتر از لیالی قدر شایسته است خود را برای این شبهای بزرگ آماده کنیم و این آمادگی با طلب استغفار از گناهان گذشته خودمان فراهم می شود.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: از خدای رحمان بخواهیم ما را مورد غفران و رحمت خود قرار دهد و از گناهان گذشته خود نادم باشیم.



آیت الله مهمان نواز گفت: یکی دیگر از کارهایی که انسان را برای شبهای قدر فراهم می کند توبه است نسبت به آینده عمر و برای اینکه خدایی شویم و حرمت دین، نماز، روزه وقرآن را حفظ کنیم باید از فیوضات این لیالی بهره جست.



وی ضمن تبریک میلاد امام حسن مجتبی(ع) درباره آن امام گفت: امام حسن(ع ) مسئولیت امامت و رهبرى شیعیان را درفضایی نا بسامان و آشفته به عهده گرفت.



امام جمعه بجنورد ادامه داد: در این زمان امام حسن(ع) به ناچار در برابر مکر معاویه قرار گرفت و ناچار شد صلح کند وبی شک ارزش صلح امام حسن( ع )، با توجه به شرایط زمانی و مکانی خاص خود رخ داد، کمتر از جنگ و شهادت امام حسین (ع) در مقابل یزید ملعون نبود.