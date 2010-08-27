دولت لایحه جامع رسانه ها را زودتر به مجلس بفرستد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حدادعادل پنجشنبه شب در نشست انجمن روزنامه نگاران مسلمان با خبرنگاران، اظهار داشت:قانون مطبوعات کنونی که در اواخر مجلس پنجم به تصویب رسیده، تاکنون تغییری نکرده است ، این در حالی است که طی حدود 12 سال گذشته، دنیای رسانه ها به کلی متحول شده است.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد : قانون جامع رسانه ها که باید شامل تمامی انواع رسانه اعم از مکتوب و مجازی باشد، احتیاج به کار کارشناسی عمیق دارد و هر چه قدر در ارایه آن به مجلس تعلل شود، به همان اندازه تصویب این قانون به تعویق می افتد.



حدادعادل گفت: این قانون حدود 200 ماده دارد و به احتمال زیاد تصویب آن در صحن علنی مجلس ممکن نیست و باید برای تصویب آن از ماده 85 قانون اساسی استفاده کرد و در کمیسیونها آن را تصویب نمود .



وی گفت: در خوش بینانه ترین وضعیت، تصویب این قانون، از روزی که به مجلس ارایه می شود تا روزی که به شورای نگهبان تحویل شود، یک سال و نیم زمان لازم دارد .



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خواستار آن شد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید پیش نویس این لایحه را هر چه زودتر به اتمام برساند و به دولت تحویل دهد تا دولت نیز پس از بررسی و تصویب به مجلس ارایه کند.

حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاریخچه رشد و توسعه رسانه ها و جایگزینی رسانه بجای جنگ افزار های اوایل قرن بیستم، افزود: در ایران از سال 76 به نقش مهم رسانه پی برده شد و همزمان با پیروزی اصلاح طلبان در سال 76، یک سلسله روزنامه و مجله وارد میدان شدند.



وی گفت: درست مقارن با انتخابات و بلافاصله بعد از شروع دوره ریاست جمهوری، یک فضای مطبوعاتی جدید ایجاد شد که در انقلاب اسلامی ایران، چنین فضایی را انتظار نداشتیم.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در این ایام، افرادی که به دشمنی با انقلاب و امام راحل شناخته شده بودند، از سوی رسانه های این دوره تقدیر و تجلیل می شدند.



وی تصریح کرد: در این زمان شاهد بودیم که تجلیل از این افراد در صفحات نخست روزنامه هایی آغاز شد که به نام اصلاحات، خود را وابسته به نظام می دانستند.



حداد عادل یادآور شد: در این دوره مجلاتی منتشر شد که همان سخنان کشور های غربی را می زدند و همین واقعیت موجب شد که عده ای از روزنامه نگاران متعهد با تشکیل انجمن روزنامه نگاران مسلمان، به فکر چاره بیافتند.



رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: در آن سال ها چهره دوستداران انقلاب زیر بمباران تبلیغاتی و رسانه ای اصلاح طلبان قرار داشت تا اینکه با نخستین پیروزی مخالفان به اصطلاح اصلاحات در سال 82 در دومین دوره انتخابات شورای شهر، وضع جدیدی آغاز شد.



وی گفت: به برکت رهنمود های رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و آگاهی های مردم و اعتماد توده مردم به رهبر انقلاب، از سال 82 تاکنون در هر عرصه ای که انتخابات صورت می گیرد، مردم اجازه نداده اند وضع سال های 76 و بعد از آن تکرار شود.



رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای شناخت قدرت رسانه ها باید به رابطه صهیونیسم با رسانه توجه کرد، ادامه داد: صهیونیست ها با استفاده از همین افزار است که بزرگترین دروغ عالم را در دنیا تثبیت کرده اند و آن وجود جعلی رژیمی به نام اسرائیل است که ذره ای منطق و حقانیت در این کار وجود ندارد.



وی با بیان اینکه در فتنه سال گذشته نیز رسانه ها، اینترنت و انوع وسایل رسانه ای در اختیار این جریان قرار گرفت، افزود: در آن روزها، هر کدام از شبکه های خبری خارجی به فاصله حدود یک ربع ساعت از یکدیگر و ده ها شبکه خبری در سراسر جهان، یک حرف را می زدند و داستان را بزرگ می کردند و از پیامد های آن برای رسیدن به مقاصد خود سود می بردند.



حداد عادل در پایان سخنان خود، تعهد به اسلام و انقلاب را از ضروریات امروز خبرنگاران و روزنامه نگاران کشور بیان کرد.



