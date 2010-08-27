راهپیمایی روز قدس باید باشکوه خاصی برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیت الله سید یوسف طباطبائی‌نژاد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان افزود: در در جنگ غزه ، رژیم اشغالگر شکست خورد البته آنها انسانهای بی‌گناه بسیاری را کشتند که این کشتارها را نمی‌توان یک نوع پیروزی تلقی کرد چرا که این موضوع خود نشان دهنده نوعی عدم پایبندی این رژیم به قوانین بین المللی است.

طباطبائی‌نژاد با اشاره به اینکه جهادگران لبنان مخالف هر گونه مذاکره با این رژیم اشغالگر هستند ادامه داد: در این برهه برخی از کشورهای عربی از این رژیم حمایت می‌کنند که باید پاسخ این کشورها را در روز قدس داد.

امام جمعه اصفهان با دعوت مردم برای حضوری پرشور در راهپیمایی روز قدس اظهار داشت: امسال برای اینکه جواب این مزدورها و کشورهای ترسو را بدهیم باید روز قدس را پرشکوه تر از سالهای گذشته برگزار و وارد صحنه شویم.

طباطبائی‌نژاد با اظهار امیدواری از اینکه انتظار می‌رود تا این روز با شکوه تر از گذشته برگزار شود یادآور شد: حضور پرشور مردم در این راهپیمایی مشت محکمی بر کشورهای خود فروخته‌ای خواهد بود که طرفدار مذاکره هستند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: این مذاکرات در گذشته نیز انجام شده و مطرح کردن آن اکنون پس از 36 سال قابل قبول نیست چرا در گذشته حتی با انجام این مذاکرات یک کار جزئی هم برای اعراب نشده است.

قرآن خواندن و روزه گرفتن در ماه رمضان باید همراه با سازندگی باشد

امام جمعه اصفهان با اشاره به اهمیت شبهای قدر و ماه مبارک رمضان گفت: روزه گرفتن و قرآن خواندن در این ایام باید همراه با سازندگی باشد و باید تصمیم گرفت تا هر سال یکی از گناهان خود را در این ایام اصلاح کنیم.

طباطبائی‌نژاد با اشاره به اینکه اکنون در هفته دولت به سر می‌بریم افزود: در این ایام دستاورهای بسیاری معرفی شده چنانچه در خصوص دستیابی ایرانیان به فناوری ساخت موشک یکی از این دستاوردها است.