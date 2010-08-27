مصوبه خط دوم انتقال آب به یزد اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صدوقی در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: مردم یزد طرح خط دوم انتقال آب به یزد را با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب برای اجرای این طرح، حق خود می دانند و حاضر نیستند از آن بگذرند زیرا آب مایه ای حیاتی است.

وی تاکید کرد: مصوبه خطوط انتقال آب برای مردم یزد حقی را ایجاد کرده است و مردم نیز پیگیر حق خود هستند و لازم است مسئولان مربوطه به ویژه در وزارت نیرو با سرعت بیشتری به بررسی و اجرای طرح یاد شده بپردازند.

صدوقی افزود: وزیر نیرو لازم است که به مردم یزد در این زمینه پاسخ بدهد و پاسخ ایشان برای مردم با توجه به حقی که از آن یاد شد، قانع‌ کننده باشد.

تمامی مردم به سیل زدگان پاکستان کمک کنند

خطیب جمعه یزد با اشاره به سیل ویرانگری که در پاکستان رخ داده است، بیان داشت: مردم مسلمان پاکستان هم اکنون در شرایط بدی به سر می برند و تصاویری که از شبکه های تلویزیونی از آنها پخش می‌ کند، بسیار دلخراش است.

صدوقی تاکید کرد: لازم است مردم ایران به ویژه مردم دارالعباده یزد که در کشور به خیری شهره هستند، به یاری سیل زدگان بشتابند و به این مردم آسیب دیده کمکهای غذایی، دارویی و نقدی کنند.

وی همچنین با اشاره به جمعه آینده و فرا رسیدن روز قدس خاطرنشان کرد: روز قدس روز اسلام و یادگار امام خمینی (ره) است و حضور مردم در راهپیمایی این روز بزرگ پیامهای بسیاری برای دشمنان از یک سو و مردم ستم دیده لبنان از سوی دیگر خواهد داشت.