  1. استانها
  2. مازندران
۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۰۱

راه ساری میزبان شرکت ملی حفاری در فوتسال برتر کشور است

راه ساری میزبان شرکت ملی حفاری در فوتسال برتر کشور است

ساری - خبرگزاری مهر: تیم فوتسال راه ساری در هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور امشب میزبان تیم شرکت ملی حفاری ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای راه ساری وشرکت ملی حفاری ایران  از ساعت 22 و 30 امشب در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری برگزار می شود.

دو تیم در حالی امشب به مصاف هم می روند که تیم راه ساری هم اکنون در مکان سوم و شرکت ملی حفاری ایران در مکان ششم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور قرار دارند.
 
تیم راه ساری در سه دیدار گذشته خود در این رقابتها دو پیروزی و یک شکست کسب کرده و با شش امتیاز در مکان سوم این رقابتها قرار دارد.
 
تیم فوتسال راه ساری تنها نماینده مازندران در رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور است.
کد مطلب 1141204

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها