راه ساری میزبان شرکت ملی حفاری در فوتسال برتر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای راه ساری وشرکت ملی حفاری ایران از ساعت 22 و 30 امشب در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری برگزار می شود.

دو تیم در حالی امشب به مصاف هم می روند که تیم راه ساری هم اکنون در مکان سوم و شرکت ملی حفاری ایران در مکان ششم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور قرار دارند.

تیم راه ساری در سه دیدار گذشته خود در این رقابتها دو پیروزی و یک شکست کسب کرده و با شش امتیاز در مکان سوم این رقابتها قرار دارد.

تیم فوتسال راه ساری تنها نماینده مازندران در رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور است.