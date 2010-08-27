بابل بیشترین تعداد شهدا مازندران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، یدالله افشار مقدم ظهر جمعه در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری مراسم روز قدس و هفته دفاع مقدس شهرستان با بیان اینکه این شهرستان بین سایر شهرهای استان دارای بیشترین سهم شهدا‌ست، به لزوم تدوین برنامه‌ای جامع و منسجم برای پاسداشت هرچه بیشتر و بهتر مقام این شهدا اشاره و خواستار احداث پارک دفاع مقدس در شهرستان بابل شد.

وی افزود: شهرستان بابل بیشترین سهم شهدا در سطح مازندران را دارد که نیاز است تا پارک موزه دفاع مقدس در بابل احداث و مراسم روز قدس از نظر کمی و کیفی باید با شکوه خاصی در شهرستان بابل برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور کمک به ارتقاء کمی و کیفی مراسمهای مختلف ملی و مذهبی در شهرستان بابل از روسای ادارات بابل خواستیم با کمک مالی به شورای هماهنگی تبلیغات شهرستان بابل این شورا را برای بسط و گسترش فرهنگ تبلیغات اسلامی یاری کنند.

افشار مقدم به برنامه‌های هفته دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: به منظور ایجاد جاذبه برای همه اقشار جامعه به ویژه نسل سوم و چهارم انقلاب برنامه‌های بزرگداشت هفته دفاع مقدس باید با استفاده از فناوری‌های روز دنیا صورت گیرد.

فرمانده ناحیه سپاه بابل نیز اظهار داشت: جنگ تحمیلی در 31 شهریور سال 1354 در حالیکه نیروهای مسلح کشورمان آمادگی دفاع نداشته و ایادی غرب و استکبار جهانی نیز در داخل مشغول ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند، بر ما تحمیل شد.

سرهنگ علیرضا مرادی افزود: در این جنگ 52 کشور به شکل مستقیم و غیر مستقیم علیه جمهوری اسلامی به مقابله پرداختند و کشور ما با جانفشانی بیش از 188 هزار نفر از فرزندان این میهن توانست بر دشمان زبون غلبه کند.

وی بیان داشت: مجموع شهدا از سال 42 تاکنون 213 هزار نفر در داخل کشور و پنج هزار نفر در خارج از کشور بوده است و حدود 5 هزار نفر از این شهدا را بانوان تشکیل می‌دهند.

مرادی تصریح کرد: 42 درصد شهدا در گروه سنی 16 تا 20 سال، 30 درصد در گروه سنی 21 تا 25 سال، 80 درصد شهدا در گروه سنی 26 تا 30 سال و بقیه شهدا در سایر گروه‌های سنی بودند.

فرمانده سپاه بابل با اشاره به اینکه میانگین سن شهدا حدود 23 سال بوده است، بیان داشت: از شهدای دفاع مقدس 62 درصد بسیجی و گروه‌های کادر وظیفه سپاه، 23 درصد نیروهای کادر و ظیفه ارتش ، 82 درصد کادر وظیفه نیروی انتظامی و 21 درصد نیروهای جهاد سازندگی بودند.