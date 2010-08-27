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۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

بابل بیشترین تعداد شهدا مازندران را دارد

بابل بیشترین تعداد شهدا مازندران را دارد

ساری - خبرگزاری مهر: فرماندار بابل گفت: این شهرستان بیشترین تعداد شهدای استان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، یدالله افشار مقدم ظهر جمعه در جلسه ستاد هماهنگی برگزاری مراسم روز قدس و هفته دفاع مقدس شهرستان با بیان اینکه این شهرستان بین سایر شهرهای استان دارای بیشترین سهم شهدا‌ست، به لزوم تدوین برنامه‌ای جامع و منسجم برای پاسداشت هرچه بیشتر و بهتر مقام این شهدا اشاره و خواستار احداث پارک دفاع مقدس در شهرستان بابل شد.

وی افزود: شهرستان بابل بیشترین سهم شهدا در سطح مازندران را دارد که نیاز است تا پارک موزه دفاع مقدس در بابل احداث و مراسم روز قدس از نظر کمی و کیفی باید با شکوه خاصی در شهرستان بابل برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: به منظور کمک به ارتقاء کمی و کیفی مراسمهای مختلف ملی و مذهبی در شهرستان بابل از روسای ادارات بابل خواستیم با کمک مالی به شورای هماهنگی تبلیغات شهرستان بابل این شورا را برای بسط و گسترش فرهنگ تبلیغات اسلامی یاری کنند.

افشار مقدم به برنامه‌های هفته دفاع مقدس اشاره و بیان کرد: به منظور ایجاد جاذبه برای همه اقشار جامعه به ویژه نسل سوم و چهارم انقلاب برنامه‌های بزرگداشت هفته دفاع مقدس باید با استفاده از فناوری‌های روز دنیا صورت گیرد.

فرمانده ناحیه سپاه بابل نیز اظهار داشت: جنگ تحمیلی در 31 شهریور سال 1354 در حالیکه نیروهای مسلح کشورمان آمادگی دفاع نداشته و ایادی غرب و استکبار جهانی نیز در داخل مشغول ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند، بر ما تحمیل شد.

سرهنگ علیرضا مرادی افزود: در این جنگ 52 کشور به شکل مستقیم و غیر مستقیم علیه جمهوری اسلامی به مقابله پرداختند و کشور ما با جانفشانی بیش از 188 هزار نفر از فرزندان این میهن توانست بر دشمان زبون غلبه کند.

وی بیان داشت: مجموع شهدا از سال 42 تاکنون 213 هزار نفر در داخل کشور و پنج هزار نفر در خارج از کشور بوده است و حدود 5 هزار نفر از این شهدا را بانوان تشکیل می‌دهند.

مرادی تصریح کرد: 42 درصد شهدا در گروه سنی 16 تا 20 سال، 30 درصد در گروه سنی 21 تا 25 سال، 80 درصد شهدا در گروه سنی 26 تا 30 سال و بقیه شهدا در سایر گروه‌های سنی بودند.

فرمانده سپاه بابل با اشاره به اینکه میانگین سن شهدا حدود 23 سال بوده است، بیان داشت: از شهدای دفاع مقدس 62 درصد بسیجی و گروه‌های کادر وظیفه سپاه، 23 درصد نیروهای کادر و ظیفه ارتش ، 82 درصد کادر وظیفه نیروی انتظامی و 21 درصد نیروهای جهاد سازندگی بودند.

کد مطلب 1141211

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