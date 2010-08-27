دولت به مسائل معیشتی و فرهنگی جامعه توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، آیت الله محسن مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به فرا رسیدن هفته دولت افزود: درحالیکه منافقان کوردل با ترور شهیدان رجائی و باهنر قصد نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی را داشتند اما این جنایت نتیجه عکس داد و به منفوریت منافقان و تعالی جمهوری اسلامی منجر شد.

وی با یبان اینکه دولت‌های نظام اسلامی از سه دهه گذشته تاکنون منشا خدمات بزرگ بوده‌اند افزود: دولت کنونی نیز در راستای توسعه و پیشرفت در نظام جمهوری اسلامی فعالیت کرده بطوریکه رشد علمی و خود باروی از ویژگی های آن است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در عین حال اظهار داشت: انتظار می‌رود تا دولت در رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم و کاهش تورم و مسائل اقتصادی توجه خاص داشته باشد.

آیت الله شبستری توجه به مسایل فرهنگی را دیگر خواست مهم مردم از دولت دانست و افزود: امروز فرهنگ مهمترین مسئله کنونی کشور بوده و باید با برنامه ریزی مناسب در برابر تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن مقابله کرد.

آیت الله مجتهدشبستری همچنین بر لزوم توجه به بی‌حجابی در جامعه تاکید کرد و گفت: باید با مبارزه با بدحجابی و توجه به امنیت اخلاقی در جامعه بیشتر از گذشته مورد توجه مسئولان باشد.

وی دستاوردهای جمهوری اسلامی را بسیار بزرگ و موجب سربلندنی و عزت روز افزون ملت ایران خواند و اظهار داشت: طرحهایی مانند اتمام نیروگاه هسته‌ای بوشهر با وجود فشارهای سنگین بین المللی، دستاوردهای علمی و دفاعی همچون هواپیمای بدون سرنشین کرار، ساخت موشک‌های پیشرفته و تولید شناورهای تندروی سپاه موجب افتخار و اقتدار بیشتر جمهوری اسلامی در جهان و منطقه است.

امام جمعه تبریز با اشاره به فرار رسیدن شب‌های قدر اظهار داشت: مومنان روزه‌دار در چنین شب‌ها و ایامی با توجه به مسئله خودسازی و تقوای الهی برای تعالی درون تلاش کنند.

وی همچنین با یادآوری مناسبت آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین در روز جهانی قدس تاکید کرد.

شبستری با اشاره به طرح های شکست خورده صلح اسرائیل و فلسطین از سوی امریکا اظهار داشت: با وجود توطئه های مختلف برای تسلیم شدن و سازی ملت مبارز فلسطین با رژیم غاصب صهیونیستی ضرورت وحدت در صفوف مبارزان و حامیان آزادی قدس بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.