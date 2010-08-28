شبهای قدر را قدر بدانیم

شب قدر، شبى است که قرآن به یکباره بر پیامبر اسلام نازل شده و در آن تقدیر خلایق تعیین می شود . گفته می شود در این شب فاصله زمین و آسمان به حداقل رسیده و دعاى بندگان مستجاب مى‏شود .

انسانهای آگاه و هوشیار در این شبها، با شب زنده داری و احیاء روح را صفا داده و خود را براى درک سرنوشت ‏خوب آماده می‌کنند .

توبه و استغفار، طلب خیر دنیا و آخرت از خالق هستی، در شبی که سرنوشت انسان رقم می خورد در آرامش بخشی به انسان گرفتار در زندگی پرتلاطم و ناآرام امروز بسیار مؤثر است .

در شب قدر مقدرات یکساله انسانها تعیین می شود،در سوره دخان آیات 3 و 4 آمده است: انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم؛ ما این کتاب مبین را در شبی پر برکت نازل کردیم و همواره انذار کننده بوده ایم، در آن شب که هر امری بر طبق حکمت خداوند تنظیم و تعیین می گردد.



در این شب این فرصت در اختیار انسانها قرار گرفته تا در سرنوشت خود سهیم بوده و بهترینها را از خداوند متعال طلب کنند، بنابراین در این شب نباید به امور متفرقه و دنیایی مشغول شده، از پرداختن به سرنوشت خود غافل شویم .

هیچ شبی قدر و ارزش شب قدر را ندارد . این شب شب نزول قرآن، شب فرود ملائکه و روح نیز نام گرفته است. شب‌زنده‌داری و تلاوت قرآن و مناجات و عبادت در این شب، بسیار توصیه و تأکید شده است.



شبهای قدر فرصت مغتنم و باارزشی است برای بازگشت به خدا، توجه به خویشتن، توبه و استغفار برای کسب خیرات و برکات معنوی از درگاه خداوندگار هستی.

شب زنده داری، قرائت قرآن، خواندن دعاهایی چون افتتاح و جوشن کبیر و سوره هایی نظیر روم و دخان از جمله اعمال این شب پرفیض هستند .