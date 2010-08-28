مشکلات ورود پالایشگاهها به بورس

محمدرضا رستمی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه برای ورود پالایشگاهها به بورس به مشکلاتی برخورد کرده ایم، گفت: این مشکل بدست سازمان خصوصی سازی حل می شود، زیرا این سازمان باید اجازه عرضه سهام پالایشگاهها را صادر نماید.

معاون ناشران شرکت بورس و اوراق بهادار تهران با بیان اینکه بورس تمام کارهای مربوط به خود را برای عرضه سهام پالایشگاهها انجام داده است، تصریح کرد: اگر سازمان خصوصی سازی برگ سهم پالایشگاه بندرعباس و تبریز را به بورس ارائه کند، مشکلی برای عرضه وجود ندارد و طی 4 تا 5 روز پس از دریافت برگ سهم، سهام این پالایشگاهها عرضه می شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا قرار است که سهام پالایشگاهها در فرابورس عرضه شود، اظهارداشت: فعلا درخواستی در این خصوص به بورس ارائه نشده است و هیئت واگذاری و سازمان خصوصی سازی در این خصوص در حال انجام مذاکراتی هستند تا مکانیزم عرضه سهام نیروگاهها مشخص شود.

رستمی در مورد برگزاری جلسات مربوط به صنعت سیمان در بورس موسوم به "میز سیمان" گفت: شرکت بورس و کانون کارگزاران در این خصوص جلساتی را برگزار کرده اند که در آن وضعیت بازار سیمان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که وضعیت این صنعت با بازدهی و سودآوری مواجه بوده است.

وی با اشاره به اینکه وضعیت مناسب صنعت سیمان در بورس خود را نشان نمی دهد، در بیان دلایل ان امر اظهارداشت: ارتباط انجمن صنفی صنعت سیمان و شرکتهای سیمانی با بورس ضعیف است، کارشناسان سیمان باید پتانسلیهای فعلی و عملکرد این صنعت را بیشتر در بورس منعکس کنند تا وضعیت این صنعت در بورس متبلور شود.

معاون ناشران شرکت بورس و اوراق بهادار تهران گفت: بیمه دانا چهارصد و پنجاه و ششمین شرکتی بود که وارد بورس شد.