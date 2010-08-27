یادواره اولین شهید هوانیروز کشور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قائم شهر، معاون هماهنگ کننده هوانیروز کشور ظهر جمعه در این یادواره با اشاره به اینکه امسال سی و یکمین سال شهادت شهید مهدوی است، خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار در سال 52 به هوانیروز ملحق شده و در سال 58 نیز در منطقه پاوه کرمانشاه به شهادت رسیدند.

رسول گل محمودی از ساخت ماکت چرخبال با یاد شهید مهدوی خبر داد و اظهار داشت: این ماکت در سال آینده به همین مناسبت طی مراسم ویژه ای در نزدیکی محل زندگی ایشان در مسیر کمربندی ورودی قائمشهر از سمت فیروزکوه نصب خواهد شد.

معاون هماهنگ کننده هوانیروز کشور، هوانیروز را حامی انقلاب و ایران اسلامی دانست و یادآور شد: هوانیروز نظیر تیغ تیزی در دست دولتمردان ایران اسلامی جهت دفاع از کشور و استفاده در برنامه های ویژه است.

گل محمودی با بیان اینکه پس از 31 سال دور هم جمع شده ایم تا یاد شهید مهدوی را گرامی بداریم، بیان کرد: شهید مهدوی از مردان نیک روزگار بود که جانش را جهت حفظ ایران اسلامی از دست داد.