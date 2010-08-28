قضاوت در مورد عملکرد سازمان تربیت بدنی زود است/ امیدوارم شاهد رنسانس باشیم

غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: به نظر من خیلی زود است تا در مورد عملکرد سازمان تربیت بدنی در دوران سعیدلو قضاوت کنیم.

دارنده دو مدال نقره جهان ادامه داد: البته امیدوارم با توجه به قدرت اجرایی ایشان و انتخاب معاونت های ورزشی در آینده شاهد رشد هرچه بیشتر ورزش ایران هم در بحث همگانی و هم در بحث قهرمانی و در نهایت ایجاد یک تحول اساسی و رنسانس در ورزش کشور باشیم.

دارنده دو مدال برنز جهان تصریح کرد: انتظار ما از سازمان تربیت بدنی حمایت از ورزشهای مدال آوری نظیر کشتی، تکواندو، کاراته، وشوو، جودو و حتی والیبال و بسکتبال است تا با حمایت هر چه بیشتر از این رشته ها باعث ایجاد انگیزه در ورزشکاران و در نهایت الگوسازی شده و نوجوانان و جوانان را برای حضور در رشته های ورزشهای ملی سنتی نظیر کشتی تشویق و ترغیب کنیم.

دارنده دو مدال برنز جهان در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با حمایت سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک که در این میان نقش سازمان ورزش بسیار پررنگ تراست، افق دید ما موفقیت در المپیک 2012 لندن و همچنین المپیک 2016 ریودوژانیرو باشد.

علی سعیدلو از شهریورماه سال گذشته ریاست سازمان تربیت بدنی را برعهده گرفت و یکسال از حضور وی در راس دستگاه ورزش ایران می گذرد.

