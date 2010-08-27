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۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۰۵

زنجان آمادگی لازم برای برگزاری مسابقات کوهنوردی آسیا را دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس فدراسیون کوهنوردی زنجان با اشاره به امکانات خوب این استان در این رشته گفت: استان زنجان آمادگی لازم برای برگزاری مسابقات آسیایی کوهنوردی را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمود شعاعی ظهر جمعه در حاشیه برگزاری اردوی تیم ملی سنگنوردی ایران در زنجان، ضمن بازدید از امکانات این رشته ورزشی در استان افزود: استان زنجان با توجه به امکانات و استعدادهایی که دارد، یکی از گزینه‌های اصلی میزبانی مسابقات سنگ‌نوردی آسیاست.
 
وی با اعلام رضایت از نحوه برگزاری اردوی تیم ملی سنگنوردی در زنجان ادامه داد: هدف از برگزاری این اردو ایجاد زمینه‌های رشد و شکوفایی استعدادهای شهرستانهاست.
 
شعاعی افزود: یکی از گزینه‌های اصلی برای میزبانی مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا، استان زنجان است چرا که این استان از توانمندی‌ها و سابقه درخشان در میزبانی این رقابت‌ها برخوردار است.
 
رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی امکانات ورزشی، موقعیت جغرافیایی و همچنین محل‌های اسکان تیم ملی در زنجان را بسیار مطلوب دانست و افزود: با توجه به این پتانسیل‌ها، زمینه لازم برای برگزاری مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا در این استان فراهم است.

کد مطلب 1141227

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