دانش آموزان اردبیلی در المپیک دانش آموزی کشور خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، معاون پرورشی و تربیت‌ بدنی آموزش و پرورش استان اردبیل در این خصوص به مهر گفت: در این رقابتها تیم دانش آموزی پسر استان در رشته اسکیت مقام دوم کشوری را کسب کردند.

کلام ‌الله صفری تعداد کل دانش آموزان ورزشکار در این المپیک را بیش از 15 هزار نفر عنوان کرد و اظهار داشت: از این تعداد پنج هزار 815 نفر دختر و 9 هزار و 237 نفر پسر بودند.

وی با بیان اینکه این بازیها هر چهار سال یک بار انجام می شود، افزود: این رقابتها در دو بخش دختران با 12 رشته و پسران در 18 رشته ورزشی پیگیری شد.

صفری همچنین از آغاز دوره آموزشی سرباز معلمان آموزش و پرورش استان اردبیل خبر داد و تصریح کرد: دوره آموزشی سرباز معلمان آموزش و پرورش استان از اول شهریور ماه در مرکز تربیت معلم آزادگان آغاز شده است.

وی ابراز داشت: پذیرفته شدگان طرح سرباز معلم سال 89 که دوره آموزشی نظامی را سپری کرده اند، جهت گذراندن دوره آموزشی تدریس (فن کلاس داری، دروس روانشناسی، تعلیم و تربیت و روش تدریس کتب دوره های تحصیلی و...) در مرکز تربیت معلم آزادگان شرکت کرده اند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش استان در پایانتعداد سرباز معلمان امسال آموزش و پرورش را ۶۶ نفر عنوان کرد و متذکر شد: این افراد پس از موفقیت در این دوره آموزشی در مناطق محروم پذیرفته شده خود، سازماندهی خواهند شد.