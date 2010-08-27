کسب فیض از شبهای قدر نیاز به بیداری دل دارد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرری، حجت الاسلام علی شاهچراغی در خطبه های این هفته آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) به بیان اوصاف و ویژگی های احسان و محسنین پرداخت و گفت: احسان تنها انفاق مالی نبوده بلکه دایره گسترده ای دارد که هر عمل خوب و شایسته ای را شامل می شود.
امام جمعه شهرستان ری با اشاره به معنای احسان از دیدگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: احسان یعنی کار خوب را ، خوب انجام دادن که در واقع هر عملی را که انسان به بهترین و زیباترین شکل آن را انجام دهد احسان به شمار می رود.
وی برخورد صحیح و آسان گرفتن نسبت به زیردستان ،عدم آزار و اذیت مردم، احترام بزرگان و رحم کردن به کودکان را از مصادیق بارز احسان و اکرام برشمرد.
حجت الاسلام شاهچراغی در خصوص فرارسیدن هفته اکرام خطاب به نمازگزاران اعلام کرد: از یتیمان غفلت نکنید و با یتیمان مهربان باشید چرا که پیامبر اکرم(ص) می فرمایند کسی که سه نفر یتیم را سرپرستی کند در بهشت در کنار من خواهد بود.
این خطیب نماز جمعه تصریح کرد: عاقبت به خیری و عمل صالح از برترین درخواستهایی است که بندگان در شب های قدر می توانند از خداوند متعال داشته باشند.
وی افزود: همه بیدار ماندنها در شبهای قدر باید به یک چیز ختم شود و آن هم بیداری دل است چرا که انسان با دل می تواند در منظر حضرت حق حضور یافته و به فیض الهی برسد.
به اندازه توان خود به شیعیان امیر المومنین (ع) کمک کنید
امام جمعه شهرستان ری با اشاره بروز سیل در پاکستان عنوان کرد: سیل میلیون ها نفر از جمله شیعیان امیرالمومنین (ع) را در پاکستان گرفتار کرده است بنابراین غیرت دینی و انسان اقتضا می کند به اندازه توان خود به مسلمین کمک کرده و از حال آنها غفلت نکنید.
وی در خصوص دفاع از مردم مظلوم فلسطین ابراز داشت: انسانیت، مسلمان بودن و مظلوم بودن مردم فلسطین عواملی است که حمایت از فلسطین را بر ما واجب می کند.
حجت الاسلام شاهچراغی در خاتمه خواستار حضور پرشور مردم مومن و انقلابی در راهپیمایی روز قدس شد.
وی در ادامه تصریح کرد: با شرکت گسترده در راهپیمایی روز قدس نخواهیم گذاشت یادگار بزرگ رهبر کبیر انقلاب فراموش شود.
در پایان محورهای چهارگانه راهپیمایی روز قدس به سمت مصلای بزرگ ری اعلام شد.
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