افتتاح پنج طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این طرحها که ظهر جمعه با حضور مسئولان استانی افتتاح شد شامل دو استخر دومنظوره الگویی آبزی پروری به مساحت یک هزار و560 مترمربع و ظرفیت 20 تن، سه طرح انتقال آب به روستاهای ولی آباد، قشلاق امین آباد و آجربند به طول دو هزارو 117 متر است.



با بهره برداری از این طرح ها ضمن افزایش تولید آبزی پروری 500 هکتار از زمین های کشاورزی زیر پوشش آبیاری قرار گرفته و بهره برداری از کانال انتقال آب ضمن جلوگیری از اتلاف آب، موجب افزایش 35 درصدی سطح زیر کشت و 45 درصدی افزایش راندمان تولید محصول خواهد شد.



برای اجرای این طرح ها اعتباری افزون بر یک میلیارد و 907 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات خشکسالی و استانی هزینه شده است.

در مراسم بهره برداری از این طرح ها که با حضوررئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرماندار، بخشدار و مدیران و کارشناسان سازمان جهادکشاورزی برگزار شد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین نیز گزارشی از روند اجرای طرح های انتقال آب این شهرستان ارائه کرد.

مدیر شیلات استان قزوین نیز درخصوص ضرورت توسعه استخرهای الگویی پرورش ماهی در استان و افزایش تولید مطالبی بیان کرد.



