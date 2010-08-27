افتتاح پنج طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این طرحها که ظهر جمعه با حضور مسئولان استانی افتتاح شد شامل دو استخر دومنظوره الگویی آبزی پروری به مساحت یک هزار و560 مترمربع و ظرفیت 20 تن، سه طرح انتقال آب به روستاهای ولی آباد، قشلاق امین آباد و آجربند به طول دو هزارو 117 متر است.
با بهره برداری از این طرح ها ضمن افزایش تولید آبزی پروری 500 هکتار از زمین های کشاورزی زیر پوشش آبیاری قرار گرفته و بهره برداری از کانال انتقال آب ضمن جلوگیری از اتلاف آب، موجب افزایش 35 درصدی سطح زیر کشت و 45 درصدی افزایش راندمان تولید محصول خواهد شد.
برای اجرای این طرح ها اعتباری افزون بر یک میلیارد و 907 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات خشکسالی و استانی هزینه شده است.
قزوین - خبرگزاری مهر: همزمان با چهارمین روز از هفته دولت پنج طرح عمرانی، تولیدی و کشاورزی با حضور جمعی از مسئولان در استان قزوین به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، این طرحها که ظهر جمعه با حضور مسئولان استانی افتتاح شد شامل دو استخر دومنظوره الگویی آبزی پروری به مساحت یک هزار و560 مترمربع و ظرفیت 20 تن، سه طرح انتقال آب به روستاهای ولی آباد، قشلاق امین آباد و آجربند به طول دو هزارو 117 متر است.
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