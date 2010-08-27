طرح آمریکا برای خاورمیانه "توافق اکنون، صلح 10 سال دیگر" است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یدیعوت آحارونوت، اسناد دولت آمریکا نشان می دهد که طرح کاخ سفید برای خاورمیانه که با دیدار مستقیم "بنیامین نتانایهو" نخست وزیر اسرائیل و "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان آغاز می شود شامل موارد دیگری همچون سفر "باراک اوباما" به رام الله و بیت المقدس و طرح دیگری است که بر اساس آن طرفهای فلسطینی و اسرائیلی ابتدا با یکدیگر توافق کرده و آنگاه منطقه در ظرف 10 سال شاهد برقراری صلح می شود.

بر اساس این برنامه، آمریکا برای به نتیجه رساندن صلح دائمی در خاورمیانه تلاش می کند و از همین رو برنامه جدید خود را در تاریخ 2 سپتامبر به اطلاع ابومازن و نتانیاهو می رساند.

به نوشته این روزنامه، در نشست 2 سپتامبر آمریکا طرفین را وادار خواهد کرد تا درباره چارچوب طرح صلح با یکدیگر توافق کنند، اما این توافق نامه در مدت 10 سال اجرا شود.

آحارونوت می نویسد : دولت آمریکا از هم اکنون تبلیغات گسترده ای را آغاز کرده تا بگوید نتایج مذاکرات ابومازن و نتانیاهو بر خلاف تمام مذاکرات قبلی انجام شده میان دو طرف با نتیجه ای مثبت به پایان می رسد و بر همین اساس اگر اوباما موفق به انجام این کار شود آنگاه محبوبیت از دست رفته خود در آمریکا را مجددا باز می یابد.

محبوبیت اوباما در آمریکا هم اکنون در پایین ترین سطح خود قرار دارد و او در دیدار با ابومازن و نتانیاهو از آنها خواهد خواست تا برای رسیدن به صلح، سختی های موجود را بپذیرند.

این در حالی است که اغلب اکارشناسان و مقامات رسمی معتقدند تلاشهای جدید آمریکا برای صلح در خاورمیانه نیز راه به جایی نخواهد برد برای مثال "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی با تاکید بر ادامه شهرک سازی بر بی نتیجه بودن مذاکرات سازش صحه گذاشته است.