کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی عملکرد سازمان تربیت بدنی در زمان یکساله ریاست علی سعیدلو گفت: بیش از هر بحثی باید بدانیم ساختار ورزش در نظام جمهوری اسلامی ایران کجاست. در پاراگراف سوم از اصل سوم قانون اساسی تربیت بدنی را برای همه در کنار آموزش و پرورش و سلامت رایگان تعریف شده است اما در قوانین عادی فعلا جایگاهی برای سازمان تربیت بدنی تعریف نشده است.

وی با تاکید بر اینکه بعد از 50-60 سال در زمان محسن مهرعلیزاده طرح مطالعاتی و کارشناسی شده "طرح جامع ورزش" ارائه شد اما آقایان آن طرح را با سلیقه خودشان وصله و پینه کردند، افزود: پس ما جایگاه مشخصی برای سازمان تربیت بدنی در جمهوری اسلامی ایران تعریف نکردیم و چون تعریفی وجود ندارد، ارزیابی دستگاهی که جایگاه قانونی آن تعریف نشده، کار راحتی نیست.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال اضافه کرد: مدیران پس از حضور در ورزش با سلیقه خود تعریفی اولیه برای ورزش ارائه می‌کنند و بر اساس آن مدعی می‌شوند، تلاش‌هایی کرده اند. در زمان‌های مختلف مدیران روسای سازمان براساس این تعریف کارنامه قابل قبولی را از خودشان ارائه کردند، درحالیکه ملاک ارزیابی زمانی می‌تواند مثبت باشد که تعریف آن ساختار وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر به علت اینکه تعریفی از سازمان تربیت بدنی نداریم، نمی‌توانیم عملکرد آن را ارزیابی کنیم اما از نظر شخصیتی می‌توان شخصیت روسای این سازمان را مورد ارزیابی قرار داد، اظهار داشت: از نظر من، از دیدگاه تاسیسات زیر بنایی و تکمیل پروژه‌های عمرانی محمد علی آبادی اثرات مثبتی از خود بر جای گذاشت اما علی سعیدلو ظاهرا روی ورزش قهرمانی سرمایه گذاری می‌کند و به همین دلیل باید بعد از مسابقات آسیایی نسبت به کسب مدال‌ها، عملکردش را ارزیابی کرد.

اولیایی با اشاره به اینکه بصورت جامع اگر می‌خواهیم عملکرد رئیس سازمان در نظام جمهوری اسلامی تا چه اندازه موفق بوده، منوط به داشتن اساسنامه و ساختار مشخص است که متاسفانه آن را نداریم، تاکید کرد: کدام سازمان، وزارتخانه و دستگاه مسئول اعتبارش را صدقه ای از جای دیگر برایش تامین می‌‌کنند اما بزرگترین شلوغ کاری که آقایان کردند و منت آن را بر سر ورزش و ورزشکاران گذاشتند، ابن بود که گفتند یک درصد اختصاصی بودجه سازمان‌ها به ورزش، قبلا اختیاری بوده اما امروز آنرا اجباری کرده ایم.

وی در این خصوص افزود: این بدترین توهین به ورزش و ورزشکار است که اعتبار ما را صدقه سر وزارتخانه‌ها باید بدهند. یا سازمان معتبر نیست که مستقیما به آن اعتبار بدهند یا سازمان ارزش ندارد که اعتبار به آن بدهند؟ مگر آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و سایر وزارتخانه‌ها اعتبارشان را صدقه سری از جای دیگر می‌گیرند. ادعای من برای تعریف نشدن جایگاه ورزش در اینجاست که اگر تعریف شده است مجلس محترم اعتبار ورزش را مستقیما به سازمان تربیت بدنی و سازمان هم آن را مستقیما به فدراسیون‌ها ارائه کند.

مدیرعامل پیشین باشگاه پاهس همدان با اشاره به اینکه متاسفانه در فوتبال حرفه ای سالیانه از 250 تا 400 میلیاردتومان اعتبار هزینه می‌شود، افزود: این اعتبار به علت آنکه مستقیما واگذار نمی‌شود برای ممکلت هزینه بیشتری دارد. هر وزارتخانه ای برای خودش حیات خلوتی را ایجاد کرده به نام اعتبار ورزشی؛ درحالیکه منت آن به ورزش می‌آید اما اصل پول وارد ورزش نمی‌شود. اگر سازمان تربیت بدنی سازمان تعریف شده است و جایگاه قانونی دارد، چرا اعتبارش را باید از جاهای دیگر بگیرد.

وی تاکید کرد: وقتی ورزش اعتبارش از جاهای دیگر می‌گیرد، در نتیجه از نظر دیوان محاسبات هم نمی‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد. نظارات دیوان محاسبات بر اعتبار وزارتخانه‌‎ها است نه اعتبار سازمان ورزش. اگر نظر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تربیت بدنی اعلام شود، مشخص می‌شود داخل سازمان چه خبر است.

اولیایی خاطرنشان کرد: سازمان تربیت بدنی، سازمان پوشالی است که هرکسی با سلیقه خودش رنگی بر آن می‌زند و نسبت به آن رنگ نظرخواهی می‌کند، قطعا طرح "جامع ورزش" نقاط ضعف و قوتی داشت اما اگر آن طرح ‌بود، بر مبنای آن طرح ضعف‌ها را برطرف کرد و بر اساس آن ارزیابی درستی از آن ارئه کرد. بطور مثال تعریف سازمان از ورزش چه بوده و مدیری که آمده چقدر در آن تعریف پیشرفت کرده است.

وی با بیان اینکه ما تعریف اولیه از ورزش را در هیچ مقطعی نداریم زیرا ورزش ساختاری ندارد، خاطرنشان کرد: شما به عنوان مدیرعامل، ورزشکار یا خبرنگار حامی ورزش حرفه‌ای به سازمان تربیت بدنی بدنی بروید و طرح یا ایرادی را در ورزش حرفه ای داشته باشد، در آن سازمان عریض و طویل و با آن همه معاونت و مشاورت و ...، یک اتاق و یک کارمند که پاسخگوی ورزش حرفه‌ای باشد، وجود ندارد.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال با اشاره به اینکه ساختاری60 سال قبل در آنجا حاکم است، افزود: سازمان تربیت بدنی آمار سرانه ورزشی برای یک استان کوچک ندارد، اگر توانستند ارائه کنند، بیایند جایزه بگیرند، من مطمئنم ندارد.

وی با بیان اینکه کاری که سلیقه‌ای بوده و ساختاری نباشد قابل ارزیابی نیست، افزود: سعیدلو تمام تلاش خود را برای اخذ مدال می‌داند، آیا تربیت بدنی یعنی اخذ مدال؟ نه، اخذ مدال بخشی از سازمان تربیت بدنی است. باید تعریف و تکلیف جدیدی برای سازمان تربیت بدنی در نظام مشخص شود و نسبت به برنامه اعتبار بدهند و بعد از آن قابل ارزیابی می‌شود اما اعتبارش را خود آقایان بصورت صدقه‌ای می‌گیرند و جزو افتخاراتشان می‌دانند اما این توهین به خود سازمان تربیت بدنی است.

اولیایی با بیان اینکه برخی از وزارتخانه‌ها برای شهرت یا دلسوزی در مقطعی وارد ورزش می‌شوند و پس از تغییرات مدیران بعدی انجام نداده و زخمش در بدنه ورزش می‌ماند، تاکید کرد: این اتفاق ملعبه دست سازندگان برنامه های تلویزیون می‌‎شود. هنوز زخم فیلم مسعود ده نمکی روی ورزش باقیمانده بود که سریال جدیدی به نام " در مسیر زاینده رود" ساخته می‌شود که یک آدم بی قانون، متکبر و عاصی به عنوان سنبل ورزشکاران حرفه‌ای معرفی می‌شود و مردم فکر ‌می‌کنند که ورزش حرفه ای و فوتبال همین است.

وی افزود: این نهایت فرهنگسازی است که آقایان مدعی هستند از رسانه ملی کار فرهنگی می کنند. این چه کار فرهنگی است ارزش کسانیکه برای بچه های ما الگو، نماد پهلوانی و قهرمانی هستند، را بصورت کامل از بین می‌برند. چرا لطمه به اعتماد و اعتقاد جوانان ممکلت می‌زنیم، الله اعلم...

اولیایی با بیان اینکه "هر آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گویم - تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال" در پایان گفت: وظیفه داریم نارسایی‌های را بگوییم زیرا من تکلیفی دارم در قبال جوانان ممکلتمم. اگر غلط است پاسخم را بدهید و اگر درست است، مشکلات را اصلاح کنید.

علی سعیدلو روز چهارم شهریورماه سال گذشته به عنوان جانشین محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی شد و به گفته خودش بایدبه خاطر عملکردش در این یکسال به او نمره 20 بدهند.