۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

تعریف دکتری از نگاه یک محقق/

اشکال ساده و جالبی که مدرک دکتری را تعریف می‌کنند/ دکتری یک نقطه است

یک دانشمند آمریکایی با استفاده از تصاویر ساده ای درجه بندیهای تحصیلی به ویژه مدرک دکتری را در مقایسه با دانش کلی بشری مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، متیو مایت پروفسور علوم رایانه ای دانشگاه یوتاه در وبلاگ شخصی خود گستردگی و فراگیری ملاکهای آکادمیک را در مقایسه با دانش بشری به زبانی ساده نشان داده است.

وی با تصاویر ساده ای نشان داده است که مدارج تحصیلی به ویژه دکتری که به نظر می رسد بالاترین درجه تحصیلی باشد در مفهوم کلی جهانی در چه رتبه ای قرار دارد.

براساس گزارش لوکال هاست، وی در این خصوص نوشته است: "من تعریف جدیدی از ph.D را نشان می دهم. دانشجویان من ph. D این است. اما از آنجا که تعریف زبانی آن بسیار سخت بود من از تصاویر زیر استفاده کردم."

1- این تصویر دایره ای محتوی دانش کلی بشر است
 
 
2- وقتی شما دبستان را تمام می کنید مقدار بسیار کمی می دانید
 
 
3- وقتی شما دبیرستان را تمام می کنید چیزهای بیشتری می دانید
 
 
4- وقتی شما مدرک لیسانس خود را می گیرید یک رشته تخصصی به دست آورده اید
 
 
5- فوق لیسانس، رشته تخصصی شما را گودتر می کند
 
 
6- شما به تحقیقات خود ادامه می دهید تا خود را به لبه دانش بشری برسانید
 
 
7- سرانجام شما به مرز دایره می رسید. روی آن تمرکز کنید!
 
 
8- چندین سال برای رسیدن به این مرز خود را به جلو هل می دهید
 
 
9- تا اینکه یکروز این مرز کمی به شما راه می دهد
 
 
10- و این فرو رفتگی که ایجاد شده است دکتری (ph.D) نام دارد
 
 
11- البته اکنون دنیا به شما متفاوت نگاه می کند
 
 
12- اما فراموش نکنید که تصویر آخر را حتما نگاه کنید. شما اکنون تنها در این نقطه کوچک از دانش بشری قرار دارید!
 
