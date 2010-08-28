محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد یکساله سازمان تربیت بدنی در زمان ریاست علی سعیدلو با بیان این مطلب افزود: به هرحال هر مدیری که خارج از یک مجموعه فعالیت خود را آغاز می‌کند یکی دو سال اول فعالیت او معطوف به شناخت از آن مجموعه و داشته های آن می شود و سعیدلو نیز در مدت حضور خود در حال بررسی شرایط ورزش کشور و ایجاد تغییرات مورد نظر در سطوح مختلف بوده است.

وی با اشاره به اینکه قضاوت در مورد عملکرد مجموعه سازمان تربیت بدنی نیاز به زمان بیشتری دارد اظهار داشت: به هرحال مدالهای کسب شده در مدت حضور سعیدلو در سازمان تربیت بدنی حاصل تلاش مجموعه بزرگ ورزش در گذشته و حال بوده است و ایشان نیز در مدت حضور خود در سازمان ورزش الحق والنصاف هر آنچکه ما خواسته ایم فراهم کرده و تلاش کرده است کمبودی نداشته ایم.

یزدانی خرم در پایان خاطرنشان کرد: کشتی جزء رشته های مدال آور است و انتظار ما از سازمان تربیت بدنی این است که برای رشته های مدال آوری همچون کشتی که می توانند در میادین مهمی مانند بازیهایی آسیایی و المپیک برای ورزش افتخار آفرین باشند جلسه های تخصصی برگزار کنند و با در اختیار گذاشتن بودجه و امکانات مناسب راه برای موفقیت هر چه بیشتر این رشته ها فراهم و از همه نظراز جمله مسائل رفاهی، معیشتی و شغلی نیز توجه ویژه ای به ورزشکاران شود.

علی سعیدلو از شهریورماه سال گذشته ریاست سازمان تربیت بدنی را برعهده گرفت و یکسال از حضور وی در راس دستگاه ورزش ایران می گذرد.

