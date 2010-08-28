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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

یزدانی‌خرم در گفتگو با مهر:

سعیدلو در حال شناخت ورزش است/ مدال‌ها حاصل کار مدیران قبلی است

سعیدلو در حال شناخت ورزش است/ مدال‌ها حاصل کار مدیران قبلی است

رئیس فدراسیون کشتی گفت: رئیس سازمان تربیت بدنی در طول یکسال گذشته در حال پیدا کردن شناخت از ورزش و افراد حاضر در بدنه آن بوده است.

محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد یکساله سازمان تربیت بدنی در زمان ریاست علی سعیدلو با بیان این مطلب افزود: به هرحال هر مدیری که خارج از یک مجموعه فعالیت خود را آغاز می‌کند یکی دو سال اول فعالیت او معطوف به شناخت از آن مجموعه و داشته های آن می شود و سعیدلو نیز در مدت حضور خود در حال بررسی شرایط ورزش کشور و ایجاد تغییرات مورد نظر در سطوح مختلف بوده است.

وی با اشاره به اینکه قضاوت در مورد عملکرد مجموعه سازمان تربیت بدنی نیاز به زمان بیشتری دارد اظهار داشت: به هرحال مدالهای کسب شده در مدت حضور سعیدلو در سازمان تربیت بدنی حاصل تلاش مجموعه بزرگ ورزش در گذشته و حال بوده است و ایشان نیز در مدت حضور خود در سازمان ورزش الحق والنصاف هر آنچکه ما خواسته ایم فراهم کرده و تلاش کرده است کمبودی نداشته ایم.

یزدانی خرم در پایان خاطرنشان کرد: کشتی جزء رشته های مدال آور است و انتظار ما از سازمان تربیت بدنی این است که برای رشته های مدال آوری همچون کشتی که می توانند در میادین مهمی مانند بازیهایی آسیایی و المپیک برای ورزش افتخار آفرین باشند جلسه های تخصصی برگزار کنند و با در اختیار گذاشتن بودجه و امکانات مناسب راه برای موفقیت هر چه بیشتر این رشته ها فراهم و از همه نظراز جمله مسائل رفاهی، معیشتی و شغلی نیز توجه ویژه ای به ورزشکاران شود.

علی سعیدلو از شهریورماه سال گذشته ریاست سازمان تربیت بدنی را برعهده گرفت و یکسال از حضور وی در راس دستگاه ورزش ایران می گذرد.
 

کد مطلب 1141245

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