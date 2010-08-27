24 گروه بر فرآورده های خام دامی یزد نظارت می کنند

علی ‌اکبر حدادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این اکیپها شامل 12 اکیپ سیار و 12 اکیپ ثابت هستند که طرح تشدید نظارت بر فرآورده های خام دامی استان یزد را با قوت هرچه تمامتر تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهند داد.

وی افزود: این اکیپها در روزهای تعطیل نیز فعالیت خود را انجام می‌ دهند و وضعیت بهداشتی فرآورده ‌های خام دامی را به شدت تحت کنترل در خواهند آورد.

حدادزاده تاکید کرد: همشهریان استان یزد می‌ توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در امر عرضه فرآورده‌ های خام دامی، شبکه دامپزشکی شهرستان خود را مطلع کنند.

وی ادامه داد: همشهریان استان یزد باید در هنگام خرید این محصولات شرایط و نکات بهداشتی را مدنظر قرار داده و از فروشگاه‌ های مجاز و معتبر اقدام به خریداری کنند.

حدادزاده با بیان اینکه رعایت ضوابط بهداشتی از بسیاری بیماریها به ویژه تب کریمه کنگو جلوگیری می ‌کند، افزود: با توجه به عوامل متعددی که در تابستان امسال با آن روبرو هستیم، مردم باید توجه ویژه ‌ای برای رعایت عوامل پیشگیرانه بروز این بیماری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه درصد بالایی از دام کشتاری به خارج از استان یزد وابسته است و این امر باعث ورود تعداد زیاد دام به این استان می‌شود از سویی تابستان فصل فراوانی کنه‌ های آلوده ناقل بیماری تب کریمه کنگو است، به مردم استان یزد توصیه می ‌شود تا نسبت به مصرف گوشت قرمز همچنین رعایت عوامل پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو توجه ویژه‌ای داشته باشند.

حدادزاده بیان داشت: با توجه به اینکه این بیماری در دام قابل تشخیص نیست، به مردم توصیه کرد: گوشت قرمز تهیه شده را 24 ساعت قبل از مصرف و قطعه‌ بندی در یخچال و در دمای چهار درجه سانتیگراد نگهداری کنند و با رعایت دقت بیشتر در خرد کردن امعاء و احشاء دام از جمله جگر، از خوردن جگر نیم‌پز به شدت خودداری کنند.

وی همچنین ضمن تذکر به پرهیز از خرد کردن گوشت و جگر با دستهای خراش‌ دار و زخم ‌دار، خاطرنشان کرد: عامل این بیماری به راحتی از طریق مخاط بدن و پوست آسیب ‌دیده وارد بدن شده و باعث بیماری انسان می‌شود.

حدادزاده یادآور شد: با توجه به اینکه علائم اولیه این بیماری مانند تب و لرز، شبیه سرماخوردگی است، به تمامی افرادی که با دام و گوشت قرمز در تماس هستند توصیه می‌ شود هنگام مشاهده این علائم هرچه سریع‌تر به پزشک مراجعه کنند.