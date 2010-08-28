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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۵۴

ناجی به مهر خبر داد:

اعلام نتایج کنکور دکتری پیام نور در 15شهریورماه/ قبولی 2 درصد داوطلبان

اعلام نتایج کنکور دکتری پیام نور در 15شهریورماه/ قبولی 2 درصد داوطلبان

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور از اعلام نتایج اولیه کنکور دکتری دانشگاه پیام نور در نیمه شهریورماه برای دعوت پذیرفته شدگان اولیه این آزمون به مصاحبه خبر داد.

محمدهادی امین ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در سهمیه آزاد پذیرش دانشجوی دکتری دو برابر ظرفیت پذیرش به مصاحبه دعوت می شوند و در سهمیه دستیاران و مربیان علمی پیام نور سه برابر ظرفیت پذیرش دعوت به مصاحبه خواهد شد.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه پیام نور مجموع ظرفیت پذیرش دانشجو در کنکور دکتری امسال دانشگاه پیام نور را 117 نفر عنوان کرد و گفت: بیش از 6 هزار و 43 داوطلب در 28 رشته گرایش در آزمون دوره دکتری دانشگاه پیام نور به رقابت پرداختند.
 
امین ناجی در زمان برگزاری کنکور دکتری دانشگاه پیام نور در خصوص ظرفیت پذیرش دوره دکتری این دانشگاه به مهر گفته بود: به طور متوسط در هر رشته گرایش 5 داوطلب پذیرش می شوند که از این تعداد 3 نفر سهمیه آزاد و 2 نفر سهمیه دستیاران آموزشی و کارکنان ایثارگر دانشگاه پیام نور هستند.
 
وی با اشاره به نسبت شرکت کنندگان مرد و زن در کنکور دوره دکتری دانشگاه پیام نور گفت: تعداد 3 هزار و 987 داوطلب مرد و تعداد 2 هزار و 56 داوطلب زن در آزمون دوره دکتری سال 89 دانشگاه پیام نور شرکت کرده اند. 

کد مطلب 1141251

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