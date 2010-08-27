اعضای کابینه دهم با مردم تهران دیدار و گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از اعضای هیئت دولت از جمله معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات، نفت، کشور، آموزش وپرورش، تعاون، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، صنایع و معادن، نیرو، رفاه وتامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه پیش از نمازجمعه امروز تهران با مردم دیدار کردند.

در این دیدار مردم مشکلات خود را در قالب نامه های به اعضای کابینه دهم ارائه کرده اند تا به آنها رسیدگی شود.