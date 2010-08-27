آمادگی کره شمالی برای ازسرگیری مذاکرات شش جانبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کیم یونگ نام در دیدار با جیمی کارتر تاکید کرد کشورش علاقه مند به از سرگیری مذاکرات با هدف غیرهسته ‌ای شدن شبه ‌جزیره کره است.

جیمی کارتر برای آزادی یک شهروند آمریکایی روز چهارشنبه به کره شمالی سفر کرده بود.

این شهروند آمریکایی "مالی گومز " نام داشت که به اتهام ورود به خاک کره شمالی به هشت سال زندان محکوم شده بود.

کره ‌شمالی اعلام آمادگی کرده بود در برابر سفر رسمی جیمی کارتر به پیونگ ‌یانگ، گومز را آزاد می کند.

پیش از سفر جیمی کارتر به پیونگ یانگ، یک هیئت چینی به رهبری "وو داوی"، نماینده چین در مذاکرات شش ‌جانبه به پیونگ یانگ سفر کرده بود.

پس از پایان این سفر اعلام شد دو طرف درباره ازسرگیری مذاکرات بین‌ المللی برای پایان دادن به برنامه‌ های هسته‌ ای کره شمالی به توافق رسیده‌اند.

مذاکرات شش ‌جانبه میان کره شمالی و جنوبی، چین، روسیه، ژاپن و آمریکا از اوت سال ۲۰۰۳ آغاز شد وهدف این مذاکرات پایان دادن به برنامه‌‌ های تسلیحات اتمی کره شمالی است. این مذاکرات از دسامبر سال ۲۰۰۸ متوقف شده است.