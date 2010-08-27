دو نفر در سیلاب بافت جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در پی بروز بارانهای مقطعی و شدید در برخی شهرستانهای کرمان مردم این مناطق شاهد بروز سیلاب بخصوص در مسیرهای رودخانه های فصلی شده اند که سالها به دلیل خشکسالی به بیابان تبدیل شده بودند.

بروز سیلاب در روستاهای بردسیر، سیرجان و بخصوص شهرستان بافت خسارتهای فراوانی به بار آورد.

درحالی این سیلابها خسارات جبران ناپذیری به بخش کشاورزی و زیرساختها می زند که بسیاری از بخشهای کشاورزی استان کرمان به دلیل خشکسالی و کمبود آب در سال جاری به دلیل خشکسالی های 13 ساله خسارت دیده اند.

ساعاتی پیش به دلیل بروز سیلاب در روستاهای بافت دو جوان روستایی به دلیل بروز سیلاب در مسیر رودخانه فصلی و خشک شده روستای "زمان آباد" شهرستان بافت غرق شدند و جان خود را از دست دادند.

این درحالیست که سیلاب ناگهانی که به دلیل بارش باران و تگرگ در بالا دست رودخانه روی داده است موجب تخریب راه های روستایی، زیرساختها مزارع و باغات کشاورزی و همچنین چندین دستگاه پل شده است.

سیلاب طی روز گذشته در بردسیر و سیرجان نیز هر چند خسارت جانی بجای نگذاشته است اما در بخش کشاورزی و زیرساختهای شهری میلیونها تومان خسارت را موجب شده است.

طبق پیش بینی هواشناسی کرمان بارش بارانهای ناگهانی و تگرگ در برخی نقاط استان کرمان بخصوص در شهرستانهای غربی استان کرمان طی 24 ساعت آینده ادامه خواهد یافت.

یکی از دلایل بروز خسارات شدید در مناطق مختلف کرمان بروز خشکسالی سیزده ساله و خشکسالی و در نهایت تصرف عرصه رودخانه های فصلی و دائمی خشک شده توسط کشاورزان و حتی ساخت و ساز خانه های مسکونی در مسیر رودخانه هاست.

خسارتهای سیلابهای شهرستانهای مختلف استان اکثرا در بخش کشاورزی بوده و میزان آنها در حال بررسی است.