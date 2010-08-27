مبارک دوشنبه به پاریس می رود/ رایزنی با سارکوزی درباره مذاکرات سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الاهرام، حسنی مبارک با هدف بررسی روند به بن بست رسیده سازش دوشنبه هفته آینده به پاریس می رود.



بر اساس این گزارش، حسنی مبارک قرار است در دیدار با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه درباره مذاکرات آتی سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر کند.



سفر مبارک به پاریس پیش از آغاز مذاکرات سازش میان ابومازن و نتانیاهو در واشنگتن انجام می شود، رئیس جمهوری مصر به همراه عبدالله دوم شاه اردن در مراسم آغاز این مذاکرات که به ریاست باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برگزار می شود، شرکت خواهند کرد.



دفتر ریاست جمهوری فرانسه، دیدار سارکوزی و حسنی مبارک را تایید کرده است.