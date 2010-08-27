بوگوتا مذاکره درباره حضور نظامیان آمریکایی در کلمبیا را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، این مقام دولت کلمبیا با اعلام این مطلب در ادامه گفت : موضوع دسترسی بیشتر نیروهای آمریکایی به پایگاه های کلمبیا از سوی دادگاه قانون اساسی رد شده و ما دیگر در این زمینه مذاکره نمی کنیم.

دادگاه قانون اساسی کلمبیا در تاریخ 27 مرداد ماه سال جاری در حکمی توافق انجام شده میان بوگوتا و واشنگتن مبنی بر دسترسی بیشتر آمریکا به پایگاه های نظامی کلمبیا را غیر قانونی اعلام کرد.

دادگاه قانون اساسی کلمبیا با صدور این حکم از کنگره این کشور خواسته تا از تصویب توافقنامه نظامی بوگوتا-واشنگتن خودداری کند.

این توافقنامه میان دولت "آلوارو اوریبه" رئیس جمهوری سابق کلمبیا و دولت آمریکا در سال 2009 به امضا رسید و بیش از اجرایی شدن نیازمند تصویب کنگره این کشور است.

در صورت تصویب این توافقنامه یک هزار و 400 نظامی آمریکا و پیمانکاران آنها می توانند از هفت پایگاه نظامی کلمبیا به منظور مباره با قاچاق مواد مخدر و تروریسم استفاده کنند.