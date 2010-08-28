به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم ازهفته هفتم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر شنبه شب با برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد که دو بازی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در تهران تیم فوتبال استیل آذین که دو هفته پرحاشیه را پشت سرگذاشت با بازگشت علی کریمی برابر تراکتورسازی به میدان خواهد رفت و امیدوار است بتواند شکست هفته گذشته برابر پیکان را جبران کند.

در ورزشگاه تختی اهواز شاگردان علی دایی که هفته قبل پس از 828 روز به صدر جدول لیگ برتر رسیدند، کار سختی برابر تیم مجید جلالی پیش رو خواهند داشت. فولاد که استقلال را در تهران شکست داده، بسیار امیدوار است بتواند در ورزشگاه خانگی دیگر تیم پرطرفدار تهران را نیز شکست دهد و روند رو به جلویش را ادامه دهد.

ذوب آهن نیز که هفته قبل با قبول شکست برابر صنعت نفت آبادان صدرنشینی را به پرسپولیس هدیه کرد، باید در ورزشگاه فولادشهر از صبای قم پذیرایی کند.

شنبه - 6/6/89

* استیل آذین - تراکتورسازی تبریز (ورزشگاه دستگردی - تهران)

* فولاد خوزستان - پرسپولیس (ورزشگاه تختی - اهواز)

* شاهین بوشهر - راه آهن شهرری (ورزشگاه شهید بهشتی - بوشهر)

* ملوان بندرانزلی - صنعت نفت آبادان (ورزشگاه تختی - انزلی)

* ذوب آهن اصفهان - صبای قم (ورزشگاه ذوب آهن - فولادشهراصفهان)

* شهرداری تبریز - پیکان قزوین (ورزشگاه یادگار امام (ره) - تبریز)

* پاس همدان - سایپا البرز (ورزشگاه قدس - همدان)