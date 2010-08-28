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۶ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۴۴

یزدانی‌خرم در گفتگو با مهر:

کشتی‌گیران باید از نظر روحی تقویت شوند/ کار آسانی پیش رو نداریم

کشتی‌گیران باید از نظر روحی تقویت شوند/ کار آسانی پیش رو نداریم

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به اهمیت حضور تیم های ملی فرنگی و آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان و بازیهای آسیایی گوانگجو گفت: ما جسم کشتی گیران را برای رقابتهای جهانی آماده کرده‌ایم و آنها نیاز دارند تا با حمایت و توجه ویژه مسئولان از لحاظ روحی تقویت شوند.

محمدرضا یزدانی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کشتی گیران چندین ماه است برای حضور در رقابتهای جهانی و بازیهایی آسیایی شبانه روز در اردوهای تیم ملی زحمت می کشند و با تلاش کادر فنی از نظر جسمی برای رقابتهای جهانی آماده هستند ولی باید از نظر روحی تقویت شوند.

وی ادامه داد: مسئولان ورزشی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان باید در مدت باقی مانده تا رقابتهای جهانی با حضور در اردوهای تیم ملی کشتی گیران را از نظر روحی برای حضور در این رویداد مهم آماده کنند و با دادن وعده های عملی آنها را به آینده امیدوار کنند. به هرحال این قشر زحمتکش نیاز به شغل، در آمد و داشتن یک آینده مطمئن دارند.

یزدانی خرم تصریح کرد: کشتی گیران در هنگام مسابقات تنها و تنها به دستور و فرامین مربیان توجه می کنند. بنابراین حضور مسئولان در اردوها و دادن روحیه و انگیزه به آنها پیش از مسابقات  مهمتر از حضور در سالن مسابقات است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کشتی گیران ما در رقابتهای جهانی کار آسانی پیش رو ندارند در حال حاضر ما با چند شوروی در حال رقابت هستیم و در مسکو کار سختی داریم که امیدوارم با دعای خیر مردم شاهد موفقیت کشتی باشیم و کشتی گیران پس از این مسابقات باید خود را برای بازیهایی آسیایی گوانگجو که امسال از اهمیت بالاتری نسبت به رقابتهای جهانی برخوردار است آماده کنند.

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان روزهای 14 تا 22 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود و تیمهای آزاد وفرنگی ایران سال گذشته در دانمارک به ترتیب در این رقابتها سوم و دوم جهان شدند.

کد مطلب 1141300

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