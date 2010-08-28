به گزارش خبرگزاری مهر، به طور حتم برای افشین قطبی و کادر فنی تیم ملی که درحال ساختن تیمی درحد قهرمانی برای جام ملتهای آسیا هستند، این دو دیدار می تواند از اهمیت بسیار برخوردار و آزمونی تازه برای تیمی باشد که روز به روز شرایط بهتری را هم ازلحاظ فنی و هم ازنظر روحی و روانی و انگیزشی پیدا می کند.

روز سه شنبه گذشته قطبی اسامی ۲۵ بازیکن را اعلام و آنان را به اردوی تیم ملی دعوت کرد تا ازمیان آنان ۲۳ نفر برای اعزام به این سفر برگزیده شوند. اردو نیز قرار است از روز یکشنبه آینده هفتم شهریور آغاز شود و ساعت ۱۵ همان روز هم کادر فنی کنفرانس مطبوعاتی خواهد داشت.

دعوت از بازیکنان مطابق معمول بحث هایی را برانگیخته و هرکس به زعم و سلیقه خود درباره نفرات دعوت شده اظهارنظر می کند که بطور مثال چرا فلان بازیکن دعوت شده و دیگری دعوت نشده و این موضوع سالهاست که ادامه دارد. لااقل حدود بیش از ۳۰ سالی که من در رسانه های ورزشی کار کرده ام شاهد این موضوع بوده ام و همیشه هم عقیده ام این بوده که باید به نظر سرمربی تیم ملی (فارغ از اینکه نام و ملیت او چیست) احترام گذاشت زیرا قطعا او برای انتخاب های خود ملاک هایی را درنظر دارد که شاید به نظر برخی درست و به نظر برخی دیگر نادرست بیاید.

اما همه باید بدانیم و مطمئن باشیم که سرمربی و کادر فنی تنها براساس یک یا دو بازی لیگ بازیکنی را انتخاب نمی کند و ملاکهای انتخاب و دعوت به تیم ملی، مسائل و فاکتورهای دیگری هم هست.

ضمن اینکه چنانچه دقیق تر و موشکافانه تر به این انتخاب ها نگاه و دقت کنیم، متوجه می شویم که قطبی و اعضای کادر فنی کم کم دارند به ترکیب اصلی خود نزدیک می شوند و تنها در نقاطی که نقطه ضعف یا کمبودی احساس می کنند و یا مشکلی برای خروج از کشور بازیکنان ایجاد می شود، اقدام به دعوت از نفرات جدید می کنند که این موضوع را می توان با کمی کنکاش بیشتر در اسامی دعوت شده در هر اردو دریافت.

نکته دیگری که قابل ذکر است اینکه تیم ملی تا شروع جام ملتهای آسیا حدود چهار ماه و نیم فرصت دارد و در این زمان به جز دو بازی با چین و کره جنوبی، تنها مسابقات غرب آسیا در اردن (مهرماه) و یک دیدار هم با یک تیم مطرح جهان در تهران (آبان ماه) را درپیش دارد و کادر فنی به جز این موارد، ملی پوشان را کنارهم نخواهند داشت تا دو هفته قبل از جام ملتها که قرار است اردویی در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس تشکیل شود.

پس به این ترتیب می بینیم که کادر فنی فرصت زیادی ندارد و لازم است در همین چند مسابقه به جمع بندی نهایی برای ترکیب اصلی در جام ملتها برسند ضمن اینکه باید احتمالات مانند آسیب دیدگی ها و سایر مسایل راهم درنظر گرفت.

نکته دیگری که می تواند خبر خوبی برای تیم کشورمان در سفر پیش رو باشد اینکه تیم های چین و کره قرار است با نفرات اصلی خود برابر ایران بایستند. بویژه کره جنوبی که برای دیدار با تیم ایران کلیه لژیونرهای خود را هم فراخوانده است.

این از آن جهت می تواند خبر خوبی برای تیم ما باشد که هرچه دیدارهای تدارکاتی جدی تر و سخت تری را پشت سر بگذاریم، کادر فنی می تواند استفاده بهتری از این دیدارها داشته باشد و نقاط ضعف و قوت خود را بهتر بشناسد.