قزوین مرکز صدور کشمش کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حبیب الله سرچمی جمعه شب درضیافت افطار در جمع صادرکنندگان، بازرگانان و تجار قزوین اظهار داشت: بدلیل موقعیت مناسب کشاورزی بویژه در محصول انگور و کشمش و حمایت از صادرکنندگان استان با موافقت وزیر یازرگانی، قزوین به عنوان مرکز صدور کشمش کشور تعیین شده است که بزودی به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

وی افزود: این موضوع موجب توسعه صادرات محصول کشمش در استان و ایجاد برند جهانی خواهد شد که در آینده نزدیک با برگزاری سمینار تخصصی ابعاد مختلف این مسئله با حضور کارشناسان و صادر کنندگان تشریح خواهد شد.

وی از افزایش جوایز صادراتی محصول کشمش هم خبر داد و گفت: وزیر یازرگانی همچنین با افزایش جوایز صادراتی محصول کشمش بر اساس وزن از سه درصد به پنج درصد موافقت کردند که خبر خوبی برای صادرکنندگان کشمش است.

سرچمی ضرورت راه اندازی تشکل صادرکنندگان کشمش و زیتون در استان را یادآور شد و خاطرنشان کرد: موقعیت خوب استان در تولید و صادرات محصولات زیتون و کشمش ایجاب می کند تا با ایجاد تشکلهای تخصصی از دیدگاه کارشناسان و

تولید کنندگان بیشتر استفاده شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین بیان کرد: با همکاری بسیار خوب استاندار قزوین توانستیم شورای مشورتی صنعت استان را با دعوت از 40 تن از نخبگان و برگزیدگان صنایع و معادن استان تشکیل دهیم که با تشکیل جلسات ماهانه با حضور استاندار نسبت به طرح مسائل و مشکلات این بخش و حل آنها اقدام لازم صورت می گیرد.

سرچمی جدی نگرفتن تشکلهای مردمی توسط برخی نهادهای دولتی را از جمله مشکلات صنعتگران ذکر کرد و اظهار داشت: حضور تشکلهایی مانند کانون کارفرمایی، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن، بنیاد کارآفرینی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می تواند بخشی از فعالیتهای توسعه اقتصادی استان را برعهده گیرد و مشکلات دولت را کمتر کند.

وی محدودیت منابع بانکی و دشواری دریافت تسهیلات از سوی بانکها را موجب بروز مشکلات عدیده برای صنعتگران عنوان کرد و افزود: در شرایطی که صنعتگران بدلیل مشکلات متعدد از جمله تاخیر در پرداخت اقساط، نیازمند اعتبارات لازم هستند این منابع از سوی بانکها تامین نمی شود که در این زمینه نیز استاندار قزوین موافقت کردند با تشکیل صندوقی این مشکلات برطرف شود.

سرچمی گفت: در مرحله اول تشکیل این صندوق مبلغ چهار تا پنج میلیارد تومان توسط استاندار تامین اعتبار خواهد شد و پیش بینی می شود در صورت استقبال صنعتگران و تامین 20 میلیارد تومان دیگر از سوی کارآفرینان (هرواحد صنعتی چهار تا پنج میلیون تومان) بانکها متعهد شده اند تا چهار برابر این موجودی را به صورت تسهیلات در اختیار صادرکنندگان و صنعتگران قرار دهند.

وی اضافه کرد: تسهیلات این صندوق در مواقع بروز مشکلات مالی از جمله برگشت چک و عقب افتادن اقساط بدون بهره در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت که گام ارزشمندی در حل مشکلات مالی در بخش صنعت است.

سرچمی همچنین از آغاز عملیات احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن قزوین در دو ماه آینده خبر داد.



استان قزوین با دارا بودن 33 هزار هکتار سطح زیر کشت انگور با تولید سالانه 250 تا 300 هزار تن انگور و 30 تا 40 هزار تن کشمش اولین تولید کننده کشمش کشور است.