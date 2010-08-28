بازدید از 776 واحد پذیرایی در قزوین

نادر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: در راستای ساماندهی سفرهای تابستانی، طرح نظارت از تأسیسات گردشگری توسط ستاد تسهیلات سفرهای استان قزوین انجام شد.



وی افزود: کمیته نظارت ستاد تسهیلات سفرهای تابستانی استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط طرح نظارت از تأسیسات گردشگری شامل هتل‌ها، مهمانپذیرها، واحدهای پذیرایی بین راهی و دفاتر خدمات مسافرتی‌ را به صورت گروهی انجام و واحدهای زیرپوشش سازمان را از نظر ارائه خدمات، نظارت بر کیفیت و کمیت و نرخ اغذیه، ارائه سرویس مطلوب به مسافران و رعایت بهداشت ارزیابی کردند.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین افزود: تأسیسات گردشگری در سفر، سلامت مسافران را تأمین می‌کند که با توجه به این مهم بازدید و نظارت به صورت مستمر از نحوه ارائه خدمات و محصولات این تأسیسات ضروری است.

وی گفت: با توجه به تعطیلات تابستانی و افزایش سفرهای داخلی ارائه خدمات به گردشگران با بهترین کیفیت در محورهای مختلف ضروری است که بعد از بررسی واحدها توسط تیم نظارت سازمان بازرگانی، اداره تعزیرات حکومتی، دانشگاه علوم پزشکی، اداره اماکن عمومی و اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها، نواقص و مشکلات اعلام و برای رفع به واحدها ابلاغ شده است.

محمدی یادآور شد: همچنین راهنمایی‌های لازم به مدیران و کارکنان واحدها ارائه و با متخلفانی که از قوانین و مقررات سرپیچی می‌کنند برخورد می‌شود تا گردشگران بتوانند با استفاده از خدمات مناسب سفر خوبی داشته باشند.



وی مجموع بازدیدهای تابستانه تا پایان مرداد را 776 مورد اعلام کرد و اظهار داشت: در طول ایام تابستان از 776 مورد بازدید تأسیسات گردشگری، 86 مورد مربوط به مراکز اقامتی، 483 واحد مربوط به رستوران‌ها و واحدهای پذیرایی بین‌راهی، 109 مورد مربوط به دفاتر خدمات مسافرتی و 98 مورد مربوط به مراکز اقامتی موقت (کمپ و مهمانسرا) بود.



معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تصریح کرد: بعد از این تعداد بازدید، به 20 واحد تذکر، 16 واحد اخطار کتبی و یک واحد حکم تعطیلی داده شد و واحد بین‌راهی آفتاب درخشان صحرا واقع در بزرگراه قزوین، زنجان مورد تشویق قرار گرفت.

وی خاطر‌نشان کرد: با نظارت مستمر و مشترک دستگاه‌های عضو کمیته نظارت بر تأسیسات گردشگری امیدواریم بتوانیم سطح خدمات ارائه شده به گردشگران را بالا برده و ضمن برخورد مناسب و پذیرایی از آنان در بهبود روند خدمات گام موثری برداریم.