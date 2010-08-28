راه اندازی سامانه ثبت تغییر نشانی افراد در سایت ثبت احوال قزوین

اصغر آراسته در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه مردم بدون مراجعه به ثبت احوال می توانند تغییر نشانی خود را اعلام کنند.



وی افزود: راه اندازی این سامانه برای ثبت مهاجرت های دورن شهری و برون شهری انجام شده و افرادی که کد پستی و نشانی آنها تغییر کرده باید بلافاصله نشانی جدید را در پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور ثبت کنند.

آراسته اعلام کرد: متقاضیان از طریق کارت بانک های عضو شبکه شتاب، هنگام ثبت تغییرات مبلغ دو هزار و 500 ریال به عنوان هزینه صدور کارت شناسایی جدید پرداخت و یا با مراجعه به شعب بانک ملی و واریز این مبلغ، فیش دریافت کرده و هنگام مراجعه مامور پست به اضافه کارت شناسایی ملی قدیمی به وی تحویل دهند.



این مسئول یادآور شد: شهروندان همچنین می توانند هزینه صدور کارت را نقدی هنگام دریافت کارت شناسایی ملی جدید به مامور پست پرداخت کرده و رسید بگیرند.

آراسته با اشاره به مشکلات مراجعه به ادارات ثبت احوال افزود: این مراجعات نه تنها موجب افزایش تردد در سطح شهرها شده بلکه تراکم جمعیت در ادارات ثبت احوال را افزایش داده و مانع انجام سریع خدمات رسانی می شود.

مدیر کل ثبت احوال استان قزوین تاکید کرد: با توجه به هربار تغییر نشانی افراد، کارت شناسایی ملی جدید برای وی صادر می شود و محدودیتی در رابطه با تعداد تغییر محل سکونت وجود ندارد.

وی گفت: هم اکنون این سامانه در ثبت احوال آوج، آبیک، الموت غربی و شرقی، بویین زهرا، تاکستان، ضیاء آباد، البرز و قزوین فعال و آماده ارائه خدمت به کاربران است.

آراسته افزود: کابران می توانند پس از ورود به سایت برای تغییر نشانی از منوی خدمات الکترونیکی گزینه تغییر نشانی و درخواست کارت شناسایی ملی را انتخاب کرده و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند که پس از طی مراحل مذکور کارت شناسایی ملی با کدپستی جدید به ایشان تحویل داده می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان قزوین خاطرنشان ساخت: برنامه و اقدامات سازمان ثبت احوال در راستای تحقق دولت الکترونیک و با هدف ارتقای خدمت رسانی و جلب رضایت مردم انجام می شود که شایسته است مردم نیز در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.