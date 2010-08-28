کسب مدال در ورزش حاصل کار گروهی است/ بیشتر به کشتی توجه کنند

محمدعلی صنعتکاران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در ارزیابی اش از عملکرد یکساله سازمان تربیت بدنی با ریاست علی سعیدلو افزود: به هر حال هر مدیری که خارج از یک مجموعه فعالیت خود را در یک زمینه جدید آغاز می کند اوایل فعالیت او معطوف به شناخت از آن مجموعه می شود.

دارنده چند مدال رقابتهای جهانی با اشاره به اینکه قضاوت در مورد عملکرد مجموعه سازمان تربیت بدنی نیاز به زمان بیشتری دارد اظهار داشت: به هرحال مدالهای کسب شده در مدت حضور سعیدلو در سازمان تربیت بدنی حاصل تلاش تمامی عوامل فنی و اجرایی، از سازمان تربیت بدنی گرفته تا فدراسیونهای ورزشی در یک پروسه زمانی بوده است و امیدوارم این موفقیت ها سر آغاز کسب نتایج ایده آل در بازیهایی آسیایی گوانگجو و به خصوص المپیک 2012 لندن باشد.

دارنده مدال برنز المپیک در پایان خاطرنشان کرد: کشتی پرافتخارترین رشته ورزشی ایران در طول تاریخ است و این رشته برای موفقیت در رویدادهای مهم آینده به خصوص رقابتهای المپیک 2012 لندن نیازمند نگاه ویژه ای مسئولان است.

وی ادامه داد: این رشته در حال حاضر با مشکلاتی نظیر نبود اردوگاه مناسب برای تیمهای ملی کشتی و کمبود بودجه مناسب برای تحت پوشش قرار دادن همزمان شش تیم ملی در سه رده ای سنی مواجه است و امیدوارم با نگاه خاص مدیریت سازمان تربیت بدنی و یک عزم ملی این قبیل از مشکلات و مسائلی همچون وضعیت معیشتی و شغلی ورزشکاران رشته های مدال آوری همچون کشتی برطرف شود.

علی سعیدلو از شهریورماه سال گذشته ریاست سازمان تربیت بدنی را برعهده گرفت و یکسال از حضور وی در راس دستگاه ورزش ایران می گذرد.