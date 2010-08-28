انس بیشتر با قرآن موجب استحکام خانواده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام نصیری شامگاه جمعه در همایش قرآن و خانواده بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی در خانواده ها تاکید کرد و گفت: مناسبتهای مذهبی به ویژه ماه مبارک رمضان که به بهار قرآن مشهور است، برای ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه به خصوص در بین نسل جوان فرصت بسیار مغتنمی است.

وی با اشاره به جایگاه خانواده در دین اسلام تصریح کرد: باید زمینه ای فراهم کنیم تا خانواده ها بر مبنای آموزه ها و دستورات کلام وحی مستحکم شوند.

وی درخصوص تربیت قرآنی نسل جوان خاطرنشان کرد: والدین باید از همان دوران کودکی، فرزندانشان را با احکام و مبانی اسلام، معانی و مفهوم آیات قرآن کریم آشنا و مأنوس کنند.

این مدرس حوزه تصریح کرد: والدین باید به این مبانی و اصول اشراف و آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند فرزندانشان را متناسب با شرایط روز و برمبنای دستورات اسلام تربیت کنند.

بنابر این گزارش غنچه های طوبی( خطابه خوانی، حافظانه، جمع خوانی، اذان، مسابقه قرآنی)، اسلام و سلامتی، شب شعر، کتابت جز 24 قرآن کریم و تکریم ازخادمان قرآن کریم از دیگر برنامه های جنبی هشتمین نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین است که در روزهای آینده برگزار می شود.

هشتمین نمایشگاه قرآن کریم استان قزوین از 30 مرداد تا هفتم شهریور از ساعت 17 تا 23 در خانه فرهنگ امیرکبیر پذیرای علاقمندان و قرآن دوستان است.

همایش قرآن و خانواده به همت دفتر پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قزوین در سالن برنامه های جنبی نمایشگاه برگزار شد.