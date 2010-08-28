امکانات ناکافی کانون روشندلان کرج مانع افزایش خدمات آموزشی

حنانه درفشی جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: برخی از پتانسیلهای لازم برای برپایی و برگزاری کلاسهای آموزشی برای معلولان در کانون روشندلان کرج وجود دارد اما به دلیل کمبود امکانات، این امر در بسیاری از موارد هنوز عملی نشده است.

وی ادامه داد: همچنان منتظر دریافت امکانات مورد نیاز برای برگزاری این دوره های آموزشی هستیم تا بتوانیم این دوره ها را برای معلولان شهرستان از جمله نابینایان برگزار کنیم.

ادارات در استخدامها قانون حمایت از معلولان را رعایت نمی کنند

مدیرعامل کانون روشندلان کرج گفت: بسیاری از ادارات و دستگاه های این شهرستان در استخدامهای خود قانون جامع حمایت از حقوق معلولان را رعایت نمی کنند که این امر مشکلاتی به همراه دارد.

درفشی جوان افزود: معلولان نیز مانند دیگر افراد جامعه حق زندگی در اجتماع را دارند اما متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد تضییع حقوق آنها هستیم و این قشر نمی توانند یک زندگی راحت و کم دغدغه داشته باشند.

وی ادامه داد: لازم است شرایطی فراهم شود که معلولان مانند دیگر افراد بتوانند در منطقه محل سکونت خود رفت و آمد کنند اما این امر در بسیاری از موارد با سهولت انجام نمی شود و معلولان در این خصوص مشکلات جدی دارند.

شرایط ادارات به گونه ای باشد که معلولان به سادگی تردد کنند

این مسئول عنوان کرد: همچنین لازم است شرایط ادارات و دستگاه ها به گونه ای باشد که معلولان بتوانند به سادگی در آنها تردد کنند و امور اداری خود را انجام دهند اما شرایط این امر در بسیاری از زمینه ها هنوز فراهم نشده است.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از مواردی که لازم است حتما رعایت شود، توجه به قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که یکی از بخشهای آن به استخدام معلولان بازمی گردد و از اهمیت فراوانی برخوردار است.

برنامه های استخدامی شامل استخدام معلولان نمی شود

این مسئول بیان کرد: با وجود این اهمیت، بسیاری از ادارات و دستگاه های کرج این امر را رعایت نمی کنند و برنامه های استخدامی آنها شامل استخدام معلولان نمی شود.

درفشی جوان گفت: قانونی در خصوص حمایت از معلولان وجود دارد که اگر به آن عمل شود، بسیاری از مشکلات معلولان حل خواهد شد اما متاسفانه در مواردی شاهد بی توجهی و کم توجهی به این امر هستیم.

سه درصد نیروی انسانی مورد نیاز برای استخدام از میان معلولان باشد

این مسئول افزود: در بخشی از این قانون آمده که سه درصد نیروی انسانی مورد نیاز برای استخدام باید از میان معلولان باشد که این امر باید در اسرع وقت عملی شود.

وی اضافه کرد: کاهش مشکلات معلولان بدون افزایش همکاری از سوی دستگاه ها ممکن نیست و باید شرایط تحقق سه درصد یادشده در زمینه اشتغال معلولان و افزایش اشتغالزایی برای آنها در اسرع وقت فراهم شود.