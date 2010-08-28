26 مصدوم سقوط اتوبوس در آمل از بیمارستان مرخص شدند

شهرام کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 27 مصدوم ناشی از سقوط اتوبوس عبوری از آمل در محور هراز به مقصد تهران که در بخش اورژانس این بیمارستان پذیرش شدند در دو روز گذشته از بیمارستان ترخیص شدند.

وی افزود: بیشتر این مصدومان به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند.

وی اضافه کرد: هم اکنون یک بیمار در بخش " ای سی یو " بستری است که فردا در این بیمارستان مورد عمل قرار خواهد گرفت.

روز چهارشنبه براثر سقوط یک دستگاه اتوبوس که از بجنورد به مقصد تهران در جاده هراز در حرکت بود که در 60 کیلومتری آمل در منطقه پنجاب در جاده هراز پس از عبور از پیچ تندی و برخورد نکردن به خودورهای تصادفی متوقف شده به دره سقوط کرد.

تصادف دو دستگاه نیسان وانت پیچ پارک شده در حاشیه و قسمتی از جاده و فرار از برخورد با نیسان به کناره دره رانده و اتوبوس عبوری به سمت انتهای دره سقوط کرد ویک سرنشین نیز در دم کشته شد.

این اتوبوس با 30 مسافر از بجنورد به سمت تهران در جاده هراز در حرکت بود.







