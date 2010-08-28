ساوجبلاغ نیازمند احداث مراکز خرید مجهز است

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: ساوجبلاغ جمعیت قابل توجهی از استان تهران و استان آینده یعنی البرز را در خود جا داده و به تناسب این امر باید از مرکز خریدهای مجهز و باکیفیت برخوردار باشد.

وی ادامه داد: برای رفع این نیاز زمینی برای احداث یک مرکز خرید مجهز در نظر گرفته شده که به نوعی فروشگاه های زنجیره ای نیز محسوب می شود و وجود آنها می تواند بسیاری از نیازهای مردم منطقه در زمینه خرید را تامین کند و خلاهای کنونی را کاهش دهد.

این مسئول بیان کرد: برای این منظور حدود 20 هکتار زمین در نظر گرفته شده و باید از هم اکنون برای تجهیز مرکز خرید یادشده به امکانات مورد نیاز تمهیدات اساسی اندیشیده شود و وارد عمل شویم تا این مرکز خرید بتواند نیازهای منطقه را به بهترین نحو پاسخ دهد.

دستگاه ها برای برپایی مرکز خرید در تعامل نزدیک باشند

وی عنوان کرد: لازم است همه دستگاه های ذیربط برای برپایی این مرکز خرید با یکدیگر در تعامل نزدیک باشند ضمن اینکه باید سعی شود تا این مرکز خرید تا حد ممکن همه بخشهای مورد نیاز را در اختیار داشته باشد تا ساکنان ساوجبلاغ مجبور نباشند نیازهای خود را در مناطق دیگر برآورده کنند.

حدادی در خصوص خبرنگاران فعال در منطقه ساوجبلاغ نیز گفت: لازم است این قشر در همه جلساتی که فرمانداری برگزار می کند، حضور داشته باشند و نیازها و انتظارات را به گوش مسئولان برسانند ضمن اینکه باید تا حد ممکن خبرنگاران در همه جلسات کارگروه ها حاضر باشند.

ساوجبلاغ استعدادهایی در زمینه کمک به توسعه اقتصادی دارد

وی اضافه کرد: ساوجبلاغ استعدادهای فراوانی در زمینه کمک به رشد و توسعه اقتصادی دارد فقط کافیست برای تحقق این امر سرمایه گذاری به میزان کافی جلب شود و موانع مشارکت سرمایه گذاران را نیز از میان برداریم تا تلاشها نتیجه بخش باشد.

حدادی خاطرنشان کرد: باید از هم اکنون تلاش کنیم تا بتوانیم جایگاه مناسب شهرستان را در استان تازه تاسیس البرز پیدا کنیم و اجازه ندهیم که شهرستان ما در این زمینه مورد اجحاف قرار گیرد.

وی یادآور شد: هر منطقه ای باید به تناسب ویژگی های خود از امکانات مورد نیاز برخوردار شود که این امر در خصوص شهرستان ما نیز به عنوان یکی از شهرستانهای مهم استان البرز به شکل محسوسی صادق است.