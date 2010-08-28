محمدشهر باید به عنوان باغشهر معرفی شود

قباد نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تعریف محمدشهر به عنوان باغشهر کمک می کند تا حفاظتهای بیشتری از فضای سبز این منطقه به عمل آید ضمن اینکه این امر کمک می کند تا دستگاه های ذیربط بتوانند موفقیتهای بیشتری در این زمینه کسب کنند که این امر بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: زیرساختهای این شهر به موازات رشد جمعیت آن افزایش نیافته که این امر مشکلاتی به همراه دارد.

خدمات رسانی به جمعیت 120 هزار نفری نیازمند افزایش زیرساختها است

این مسئول گفت: محمدشهر جمعیت قابل توجهی را در خود جای داده اما به موازات این امر، زیرساختهای آن رشد کافی نداشته اند و برای خدمات رسانی به جمعیت حدود 120 هزار نفری محمدشهر نیازمند افزایش این زیرساختها هستیم.

وی اظهار داشت: محمدشهر در گذشته برخی از ویژگی های کنونی را نداشته و با بسیاری از مشکلات کنونی نیز مواجه نبوده درحالیکه هم اکنون شرایط تغییر کرده و باید امکانات با جمعیت فراوان محمدشهر تناسب کافی داشته باشند.

صرف تغییر نام از روستا و مناطق کوچک به شهر کافی نیست

این مسئول عنوان کرد: صرف تغییر نام از روستا و مناطق کوچک به شهر کافی نیست و باید به موازات این امر، امکانات کافی مناسب برای ویژگی های شهری نیز فراهم شود تا در عمل بتوانیم به ساکنان شهرها خدمات مطلوب ارائه دهیم و نیازهای آنها تا حد امکان تامین شود.

وی عنوان کرد: یکی از تبعات کافی نبودن زیرساختها این است که در بسیاری از موارد، خدمات رسانی به ساکنان با مشکل مواجه می شود که این امر شامل خدمات رسانی از سوی شهرداری نیز می شود ضمن اینکه این مشکل، نارضایتی شهروندان را به همراه دارد.

بخشی از بافتها در محمدشهر همچنان فرسوده هستند

نعمتی اظهار داشت: به عنوان مثال بخشی از بافتها در محمدشهر همچنان فرسوده هستند و استحکام کافی را ندارند که این امر می تواند مشکلات مختلفی به همراه داشته باشد و میزان معضلات کنونی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

وی اضافه کرد: در بخشهایی از محمدشهر شاهد وجود بافتهای فرسوده هستیم به عنوان مثال، منطقه تپه قشلاق با این مشکل مواجه است و باید آسیب شناسی کافی و مطلوب در این خصوص انجام شود.

بافتهای فرسوده به بهترین شکل ممکن ترمیم شوند

این مسئول گفت: همچنین باید شرایطی فراهم شود تا این بافتها به بهترین شکل ممکن ترمیم و بازسازی شوند و بتوانند مکان مناسبی برای اسکان و اقامت افراد محسوب شوند و استحکام کافی در مقابل زلزله را داشته باشند.

نعمتی یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات محمدشهر، مشکلات مربوط با فاضلاب است و باید شرایطی فراهم شود تا جمع آوری آبهای سطحی به شکل مطلوب و بهینه انجام شود تا آثار نامطلوب این مشکل گریبانگیر شهر نشود.