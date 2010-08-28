مشکل بیمه خبرنگاران کرجی با جدیت پیگیری شود

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: خبرنگاران و اصحاب مطبوعات فراوانی در کرج و استان البرز فعالیت می کنند که برخی از آنها چندین سال نیز سابقه کار دارند اما متاسفتانه مشکلات این قشر در خصوص بیمه هنوز هم پابرجاست و به شکل حل نشده باقی مانده است.

وی ادامه داد: خبرنگارانی جزو مشاغل سخت است و در صورت حل مشکل بیمه خبرنگاران، باری از دوش این قشر در کرج برداشته می شود و آنها می توانند به فراغ بال بیشتری به بررسی مشکلات مردم و طرح نظرات بپردازند.

خبرنگاران در صورت بیمه شدن با دغدغه کمتری فعالیت می کنند

این مسئول بیان کرد: همچنین در این حالت اصحاب مطبوعات کرج می توانند با دغدغه کمتری به بیان انتقادات و پیشنهادات بپردازند و نظرات و مشکلات را به مردم و مسئولان منتقل و در این زمینه به عنوان یک رابط دلسوز عمل کنند.

نماینده کرج در خانه ملت گفت: در این حالت است که می توان گفت رسالت حرفه ای اصحاب مطبوعات در کرج تحقق یافته و آنها توانسته اند به میزان توان و تلاش خود گامی در جهت کاهش مشکلات و نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت بردارند.

بیمه کمترین کاری است که می توان برای خبرنگاران انجام داد

وی اضافه کرد: بیمه کردن خبرنگاران کمترین کاری است که می توان برای آنها انجام داد و نباید شرایط به گونه ای پیش رود که آنها از حق مسلم خود در این خصوص محروم و نسبت به شغل خود دلسرد شوند.

این مسئول یادآور شد: اگر اصحاب مطبوعات نباشند، روند انتقال پیشنهادات و انتقادات به مسئولان گرفتار خلل می شود و نظارت روی کار دستگاه ها کاهش می یابد که این امر، اهمیت حرفه خبرنگاری و ضرورت پیگیری حل مشکلات خبرنگاران را بیش از پیش اشکار می کند.

وی افزود: البته صرف حل مشکل بیمه خبرنگاران کافی نیست و مشکل همه اقشار در زمینه بیمه باید حل شود و باید به این امر به عنوان یک ضرورت و حق مسلم افراد نگاه کنیم.