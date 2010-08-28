توانایی دانشگاه ها در اجرای پروژه های صنعتی ناشناخته است

سیدمحمدمهدی هادوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بسیاری از دانشگاه های کشور توانایی مختلفی در زمینه کمک به انجام پروژه های تحقیقات صنعتی دارند که لازم است این توانایی ها به بهترین نحو شناسایی شوند و طبقه بندیهای لازم در این خصوص انجام شود.

وی ادامه داد: این امر کمک می کند تا بدانیم هر یک از دانشگاه ها کدامیک از تواناییهای صنعتی را خود دارند ضمن اینکه این امر کمک خواهد کرد تا به نحو مطلوبتری از این توانایی ها در جهت رشد صنعتی کمک گرفته شود و پتانسیلها بلااستفاده نماند.

مشخص شود که هریک از دانشگاه ها قطب کدام امر صنعتی هستند

این مسئول بیان کرد: در عین حال باید مشخص شود که هریک از دانشگاه ها قطب کدام امر صنعتی هستند زیرا تنها در این حالت است که می توانیم طبقه بندی مطلوبی انجام دهیم و از ظرفیتها و پتانسیلهای صنعتی دانشگاه ها به بهترین نحو بهره مند شویم و از آنها در جهت حل مشکلات صنعتی استفاده کنیم.

هادوی اظهار داشت: در این زمینه یک طرح انجام شود و قطبها مشخص شده اند البته نباید به این امر اکتفا کنیم و لازم است همه اقدامات لازم یکی پس از دیگری انجام شود تا تلاشهایی که در گذشته صورت گرفته، ثمربخش باشد.

تعریف پروژه های صنعتی برای دانشجویان باید با جدیت دنبال شود

وی خاطرنشان کرد: تعریف پروژه های صنعتی برای دانشجویان از دیگر مواردی است که باید با جدیت دنبال شود زیرا این امر کمک می کند تا دانشجویان بتوانند دانشی که کسب کرده اند را با کسب تجربه همراه و دانش خود را عملیاتی کنند.

این مسئول گفت: این امر کمک خواهد کرد تا دانش آنها عملی شود و در حد یک علم کسب شده و بدون نتیجه باقی نماند که این مسئله بسیار مطلوب و مفید خواهد بود.

پتانسیهای دانشجویان بلااستفاده نماند

این مسئول افزود: دانشجویان توانایی های فراوانی در کمک به انجام تحقیقات صنعتی دارند فقط کافیست از توان آنها دراین جهت استفاده شود و پتانسیلها و ظرفیتهای موجود بلااستفاده نماند.

هادوی اضافه کرد: توانایی تولید برخی هواپیماهای سبک و فوق سبک در کشور وجود دارد و در این زمینه فعالیتهای مختلفی صورت گرفته که لازم است همچنان تداوم داشته باشد و هواپیماها با بالاترین کیفیت ممکن به تولید برسند.