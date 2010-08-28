امکانات درمانی طالقان پاسخگوی نیاز گردشگران نیست

محمدحسن صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: طالقان سالهاست که به عنوان یک منطقه توریستی مهم به شمار می آید اما به تناسب این امر، امکانات درمانی و بهداشتی کافی در این منطقه برپا نشده و همچنان شاهد وجود کاستی ها و خلاهای جدی در این زمینه هستیم.

این مسئول اظهار داشت: طالقان از زیباترین مناطق توریستی استان تهران و استان تازه تاسیس البرز است که این امر، ضرورت تامین زیرساختهای گردشگری در این منطقه را بیش از پیش آشکار می کند.

نیازهای درمانی ساکنان نیز در برخی موارد تامین نمی شود

وی ادامه داد: به عنوان مثال امکانات بیمارستانی و درمانگاهی طالقان بسیار کم است و نه تنها در برخی از موارد، نیازهای ساکنان این منطقه را به شکل کامل پاسخ نمی دهد بلکه از سرویس دهی و تامین بسیاری از نیازهای درمانی گردشگران نیز عاجز است.

این مسئول عنوان کرد: لازم است تعداد بیمارستانها و درمانگاه های طالقان افزایش یابد و از امکانات و تجهیزات کافی برخوردار باشند تا در هر شرایطی بتوانند پاسخگوی نیازها باشند و ساکنان منطقه و گردشگران برای تامین نیازهای درمانی خود مجبور نباشند به مناطق دیگر مراجعه کنند.

زیرساختهای گردشگری فراهم شود

وی اظهار داشت: اگر انتظار داریم که صنعت گردشگری در یک منطقه رونق گیرد باید زیرساختهای آن را نیز فراهم کنیم تا بتوانیم در آینده شاهد افزایش میزان گردشگر داخلی و خارجی باشیم و از عهده رفع نیازهای آنها در زمینه های مختلف برآییم.

این مسئول گفت: از دستگاه های ذیربط از جمله میراث فرهنگی انتظار می رود برای افزایش رونق گردشگری در طالقان با جدیت وارد عمل شوند و همه وعده ها عملی شود و از عملیاتی کردن آنها غافل نشویم.

وی خاطرنشان کرد: افزایش جدیت در رونق دادن به جنبه ها و پتانسیلهای گردشگری اهمیت و ضرورت فراوانی دارد که این امر باید در خصوص همه مناطق گردشگری عملی شود و آن را با جدیت دنبال کنیم.

در روزهای تعطیل 120 هزار گردشگر از طالقان دیدن می کنند

وی بیان کرد: در روزهای تعطیل 120 هزار گردشگر از منطقه توریستی طالقان دیدن می کنند که این امر از اهمیت و جاذبه های گردشگری منطقه حکایت می کند.

این مسئول افزود: منطقه طالقان جاذبه های گردشگری فراوانی دارد فقط کافیست زمینه های لازم برای افزایش حضور گردشگران در این منطقه و زیرساختهای لازم فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت ثابت و متغیر طالقان قابل توجه است و باید همه تلاش خود را برای حل مشکلات این منطقه و ساکنان و گردشگران آن به کار گیریم.