حضور یک ناشناس در ترکیب تیم جودو ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله 12 روز به آغاز رقابتهای جودو قهرمانی جهان سایت رسمی فدراسیون جهانی آخرین تغییرات ایجاد شده در لیست اسامی جودوکاران شرکت کننده در این دوره از رقابتها را منتشر کرد.

در حالی که در لیست قبلی نام 764 جودوکار از 91 کشور ثبت شده بود، تعداد شرکت کنندگان این رقابتها به عدد 841 رسیده است. این تعداد شرکت کنندگان از 101 کشور جهان روی تاتامی رقابتهای جهانی به رقابت خواهند پرداخت.

بخش کوچکی از این تغییرات هم مربوط به تیم ایران است که نسبت به لیست قبلی دو تغییر داشته است. در لیست جدید، نام دو جودوکار دیده می‌شود. حامد ملک محمدی در وزن 81- کیلوگرم و سیامک عبدالکسروی در وزن آزاد.

ملک محمدی عضو با سابقه تیم ملی است، ولی سیامک عبدالکسروی جودوکاری است که تاکنون نامش در محافل جودو شنیده نشده است.

خبرنگار مهر طی روزهای گذشته تلاش زیادی برای برقراری ارتباط با مسئولان فدراسیون و تیم ملی کرد تا در مورد این جودوکار اطلاعاتی کسب کند ولی نه رئیس و دبیر فدراسیون و نه سرمربی تیم ملی جودو به تلفن های خود پاسخ ندادند.

براساس اطلاعات کشب شده ، این جودوکار 5 سال قبل در زمانی که "تومیتا" مربی نام آشنای ژاپنی توسط محمد درخشان رئیس وقت فدراسیون به عنوان یک استعدادیاب به ایران آمد با وجود سن کم توسط وی به تیم ملی دعوت شد و مدتی هم با این تیم تمرین کرد.

عبدالکسروی به همراه این مربی به ژاپن رفت و از همان موقع تحصیل و تمرین جودو را زیر نظر وی در توکیو آغاز کرد. وی با 160 کیلوگرم وزن و سن نزدیک به 20 سال در سنگین وزن فعالیت می کند.

وحید سرلک، قنبر علی قنبر، علی معلومات، محسن غفار، محمد جمالی، مسعود جلیلوند، جواد محجوب، احسان رجبی، حامد ملک محمدی، محمد رضا رودکی و سیامک عبدالکسروی جودوکارانی هستند که نامشان از سوی فدراسیون ایران برای حضور در رقابتهای جهانی اعلام شده است. اینکه از میان این نفرات چند جودوکار به توکیو اعزام شوند هنوز مشخص نیست.

رقابتهای جودو قهرمانی جهان 18 تا 22 شهریورماه در توکیو برگزار خواهد شد.