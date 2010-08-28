67 درصد معلولان آذربایجان شرقی بیکار هستند

محمدرضا صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تبریز تصریح کرد: قانون جذب سه درصدی معلولان در ادارات دولتی پاسخگوی فضای کسب و کار نیست و باید نگرشی جدید به آن داشته باشیم.

وی با بیان اینکه با این قوانین نمی‌توان به جایی رسید، گفت: ضروری است تا با همکاری بخش خصوصی به عنوان بخش تولید جامعه، به کمک دولت آمد و به مشکلات این قشر پایان داد.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که در بازار کار معلولان به فراموشی سپرده شده توجه به ساعات کار آنهاست.

صادقی افزود: ما وقتی توانستیم شرایط را برای جانبازان تسهیل کنیم یقینا می‌توانیم ساعات کاری را برای معلولان کاهش داده و سطح خدمات ارائه شده به آنها را به سطح جانبازان برسانیم.

وی اضافه کرد: معلولان با تمام مشکلاتی که در پیش‌رویشان دارند ثابت کردند که می‌توانند با اشتغال خود نشان دهند که آماده حضور در جامعه هستند.

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی با بیان اینکه 80 درصد خدمات بهزیستی استان از طریق بخش خصوصی به مددجویان ارائه می‌شود، اظهار داشت: تمام فعالیت‌های این سازمان در شرایط کنونی توسط این بخش و با مشارکت گسترده مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه هزینه تمام فعالیت‌ها در بخش خصوصی، یک دوم هزینه در بخش دولتی است، ادامه داد: سازمان بهزیستی در طول فعالیت دولت نهم و دهم، شش طرح را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که از این تعداد، دو طرح به شکل دوفوریتی بوده است.