ضرورت کشت پسته برای کاهش اثرات خشکی دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، مسعود محمدیان شامگاه جمعه در جشن برداشت پسته در مرند با بیان اینکه موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه و آثار و تبعات آن بزرگترین دغدغه فعلی مسئولین استانهای شمالغرب کشور است، گفت: انتقال آب ارس به اراضی قابل کشت حاشیه دریاچه ارومیه وکشت گونه های گیاهی سازگار با اراضی لب شور دریاچه ارومیه می تواند اثرات خشک شدن این دریاچه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه 90 هزار هکتار از اراضی حاشیه دریاچه ارومیه در این استان قابلیت کشت پسته را دارد، افزود: با کشت و توسعه سطح زیر کشت پسته در استان می توان با تولید و عرضه پسته درکشور تحول شگرفی پدید آورد.

محمدیان با اشاره به اینکه پسته، گیاهی مقاوم به خشکی وکم آبی است و درخت آن بعد از خرما، مقاوم ترین درخت در برابر شوری محسوب می شود، گفت: مناطق یکانات، یامچی و کشکسرای شهرستان مرند به لحاظ شرایط آب و هوایی و موقعیت جغرافیای مناطق مستعدی برای احداث باغات پسته هستند.

وی در ادامه هدف از برگزاری جشنهای مختلف را ایجاد ارتباط بیشتر مسئولین با کشاورزان و بررسی مشکلات مربوط به محصولات مختلف کشاورزی دانست وگفت: برگزاری جشن برداشت محصولات کشاورزی بهانه ای است تا مشکلات تولیدکنندگان و محصولات کشاورزی موشکافی شده و راه کارهای عملی جهت کاهش موانع تولید محصول انبوه ، سالم و ارگانیک توسط کارشناسان ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه هم اینک آبیاری قطره ای زیر سطحی با هدف جلوگیری از اثرات تبخیر آب و بالا بردن راندمان آبیاری قطره ای و کاهش مصرف آب بصورت الگویی انجام می پذیرد، گفت: به دنبال آن هستیم تا کاهش 10 درصدی مصرف آب در سال جاری را با ارائه راهکارهای علمی، عملیاتی سازیم.

محمدیان با اشاره به اینکه اعتبارات موجود جهت انتقال آب ارس به مزارع مرند جوابگوی این طرح نیست انجام کارهای مشارکتی را بهترین راه جهت تحقق آن دانست و افزود: در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکایی که بالای هزار میلیمتر بارندگی دارند بالای 80 درصد از آبیاری اراضی کشاورزی این مناطق زیر پوشش آبیاری تحت فشار در قالب آبیاری قطره های و بارانی قرار گرفته است در صورتی که در کشورمان با 250 میلیمتر متوسط بارندگی، هنوز آبیاری کشاورزی بصورت سنتی انجام می پذیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی پرداخت 20 میلیون ریال کمک بلاعوض و 24 میلیون ریال تسهیلات بانکی با درصد سود پایین برای هر هکتار زمین را از جمله کمکهای دولت در راستای اجرای طرح های آبیاری تحت فشار دانست و افزود: سازمان جهاد کشاورزی آماده است در این زمینه بدون محدودیت مالی به کشاورزان تسهیلات پرداخت کنند.

محمدیان با اشاره به اینکه چنانچه شایسته کشاورزان بوده باشد نتوانسته ایم ادای دین کرده و نسبت به جبران خسارات ناشی از سرمازدگی میوه های سردرختی کشاورزان اقدام مناسبی انجام دهیم افزود: مدیریت باغبانی، معاونت بهبود تولیدات گیاهی ومرکز تحقیقات کشاورزی استان با انچام برنامه های ویژه در باغات الگویی سعی دارند راه کارهای پیشگیری از سرمازدگی را بصورت بسته پیشنهادی در اختیارکشاورزان قرار دهند.

75 درصد پسته جهان در ایران تولید می شود

سعدالله اسکندری مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این مراسم گفت: با وجود اینکه 75 درصد سطح زیر کشت پسته جهان در ایران است ولی به دلیل بعضی ازمحدودیت های محیطی و برغم مقام نخست تولید پسته درجهان، هنوز نتوانسته ایم به جایگاه واقعی خود در تولید وعرضه پسته در جهان برسیم.

وی با تأکید بر اینکه باید گونه سازگار و بومی پسته را در این منطقه گسترش دهیم افزود : آماده ایم با واگذاری نهال قابل انتقال به باغات در مدت چهار ماه به کشاورزان درخواست کننده در منطقه، در گسترش پسته در استان قدم های مؤثری برداریم .

اسکندری با بیان اینکه استان کرمان با بیش از 200 هزار هکتار باغات پسته ، 50 درصد تولید پسته دنیا را در اختیار دارد و این در حالی است که تا قبل از سال1340 جایگاهی در تولید پسته نداشت افزود: برغم این با همت تعدادی از متخصصین کشاورزی و عقلای منطقه، پسته به جهت سازگاری با خاک و آب وهوای کرمان توانسته است جایگاه فعلی خود را بدست آورد که مطمئناَ چنین تحول بزرگی می تواند در 90 هزار هکتار از اراضی استان آذربایجان شرقی در حاشیه دریاچه ارومیه هم که قابلیت کشت پسته را دارد رخ دهد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، سطح زیرکشت پسته در شهرستان مرند را 97 هکتار عنوان کرد و گفت : از این مقدار 50 هکتار بارده و 46 هکتار جوان و غیر بارده هستند.

وی متوسط برداشت پسته در هر هکتار در شهرستان مرند را 2.1 تن اعلام کرد و افزود : مقدار تولید سالانه پسته در مناطق یامچی و کشکسرای مرند 65 تن در سال است.

اسکندری با اشاره به اینکه پسته در مناطقی که لب شور بوده و دارای آب محدود باشد با مدیریت مناسب جواب می دهد از کشت ارقامی همچون احمد آقایی، اوحدی، فندوقی، اکبری و کله قوچی در منطقه خبر داد و افزود: امیدواریم با صدور حقابه ازطرف امور آب شهرستان مرند برای کشاورزانی که از قنات و چشمه ها حقابه دارند موجب شود تا کشاورزان منطقه با تسهیلات واگذاری برای آبیاری قطره ای بتوانند جهت توسعه و کشت پسته در منطقه ترغیب شوند .